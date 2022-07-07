Karatay Belediyesporlu kick boksçular altın madalyayla döndü - Son Dakika
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Karatay Belediyesporlu kick boksçular altın madalyayla döndü

07.07.2022 14:22
Karatay Belediyesporlu kick boksçular altın madalyayla döndü

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndü.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndü. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, turnuvada önemli başarılar elde eden kulüp sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Karatay Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katıldı. 9 sporcusuyla şampiyonada mücadele eden kick boks takımı, şampiyonadan altın madalyayla döndü. Buna göre takım sporcularından Rana Mihçen, 70 kilogram kategorisinde Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvadan madalya ile dönen kulüp sporcusu Rana Mihçen ve antrenörlerini tebrik etti. Gençlere yönelik çok güzel yatırım ve projeleri bir bir hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Hasan Kılca, gençleri hem Konya sporuna hem ülke sporuna hazırlamak adına gayretlerinin sürdüğünü söyledi. Karatay Belediyespor Kulübü bünyesindeki tüm sporcularla gurur duyduklarının altını çizen Hasan Kılca, "Kulübümüz bünyesindeki sporcularımızın katıldıkları şampiyona ve turnuvaların çoğunda çok güzel başarılar elde etmeleri hepimizi gururlandırıyor. Bizler de bu yetenekli gençlerimize sonuna kadar inanıyoruz ve onların ülkemizi başarıyla temsil etmeleri için kendilerine gereken her türlü imkanı sağlıyoruz. Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılarak mücadele ederek altın madalyayı kazanan Rana Mihçen kardeşimizi, kulüp yöneticilerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - KONYA

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Aydınlı Baran, Türkiye Şampiyonu oldu Aydınlı Baran, Türkiye Şampiyonu oldu
Kaynak: İHA

Kick Boks, Kocaeli, Türkiye, Karatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karatay Belediyesporlu kick boksçular altın madalyayla döndü - Son Dakika

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