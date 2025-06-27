Karate Premier Ligi Zonguldak'ta Başladı - Son Dakika
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Karate Premier Ligi Zonguldak'ta Başladı

Karate Premier Ligi Zonguldak\'ta Başladı
27.06.2025 18:52
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Türkiye Karate Premier Ligi'nin ikinci aşaması Zonguldak'ta başladı. 1500'den fazla sporcu katılıyor.

Türkiye Karate Premier Ligi'nin ikinci aşaması Zonguldak'ta start aldı. Kozlu Spor Salonu'nda düzenlenen törende karate sporunun en yetenekli isimleri bir araya gelirken, tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Açılışta protokol üyeleri ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen kortej geçişi salonda coşkulu anlara sahne oldu. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu törende yaptığı konuşmada, organizasyonun Zonguldak'ta düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların yalnızca madalya için değil aynı zamanda ay-yıldızlı formayı taşıma hayaliyle mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Emek ve alın terinin simgesi Zonguldak'ta bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duymaktayız. Ülkemizin dört bir yanından gelen sporcularımızın bireysel başarılarının için değil aynı zamanda milli formayı giyme hayaliyle tatamiye çıkıyor" dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de konuşmasında, devletin sağladığı modern tesislerin değerine dikkat çekerek, "Bu salonları yapmak ne kadar önemliyse, bizlerin de onları dolu tribünler ve yüksek tempolu organizasyonlarla değerlendirmesi o kadar önemli" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Hacıbektaşoğlu'nun işaretiyle karşılaşmalar resmen başladı. Törende plaket sunumu da gerçekleştirilirken, dereceye giren bazı sporcular ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Ümitler, gençler, U21 ve büyükler kategorilerinde toplamda 1500'ü aşkın sporcunun tatamiye çıkacağı lig heyecanı, 29 Haziran tarihinde sona erecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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