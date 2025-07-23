Karate Şampiyonası Hedefi: Dünya Çampiyonu Olmak - Son Dakika
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Spor

Karate Şampiyonası Hedefi: Dünya Çampiyonu Olmak

23.07.2025 12:07
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Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, karatede madalya sayılarını artırarak dünyanın en iyisi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, karatede madalya sayılarını artırarak dünyanın en iyisi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Asya Önel Minikler Türkiye Karate Şampiyonası kapsamında kente gelen Taşdemir, AA muhabirine, gençleri spora yönlendirmek ve ülkenin sportif potansiyelini en üst düzeye çıkarmak istediklerini ifade etti.

Karateyi herkese ulaştırmayı hedeflediklerini aktaran Taşdemir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Federasyon olarak tavrımız şu, Türkiye'de karate sporu yapılmayan il kalmasın. Karate maçı yapılmayan il kalmasın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu kadar tesis yapılıyor, bu kadar tesisler var. Bu tesisleri de doldurmanın bizim görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Bu görevden hareketle federasyon olarak biz bu sene Türkiye Premier Lig'lerini başlattık. Ümitler, gençler, 21 yaş altı ve büyükler kategorilerinde her biri ortalama 10 Türkiye Şampiyonası'na denk düşecek şekilde bir yarışma fırtınası yaptık."

Taşdemir, Türkiye Premier Lig faaliyetlerine önem verdiklerini ve bu faaliyetlerinin sporculara teknik ve taktik anlamda çok büyük faydası olacağını aktardı.

Karate organizasyonlarının sporcular için önemli deneyimler olduğunu belirten Taşdemir, "Bu organizasyonlar sayesinde yalnızca mevcut sporcularımızın teknik, taktik gelişimine katkı sağlamıyoruz aynı zamanda farklı illerde karateye olan ilgiyi artırıyor, yeni nesil sporcuların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyoruz. Yani spor kültürünün tabana yayılmasına öncülük ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşdemir, Türkiye'nin karatede önemli başarıları olduğunu anlattı.

Türkiye'nin şu anda karatede dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak şu anda dünyada ilk 4 içindeyiz. Avrupa'da da lider konumdayız. Bundan sonra da bu liderliğimizi sürdürmek, madalya sayımızı yükseltmek, dünya çapında ilk sıralara gelebilmek için mücadelemizi devam ettireceğiz. Ülkemizi her alanda temsil ediyoruz. Karate, 2027 yılında Avrupa Oyunları'nda yer alacak. Bundan önce Suudi Arabistan'da yapılacak İslam Oyunları'nda ve bu sene Çin'de yapılacak dünya oyunlarında karate sporumuz yer alacak. Sporcularımız bu organizasyonlarda yer alarak kendi varlıklarını gösterecek. İnşallah İstiklal Marşı'nı oralarda dinletecekler."

Mayıs ayında Avrupa Karate Federasyonu (EKF) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini hatırlatan Taşdemir, hedefinin Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kuruluna seçilmek olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karate Şampiyonası Hedefi: Dünya Çampiyonu Olmak - Son Dakika

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