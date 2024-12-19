Karatepe: Kasımpaşa\'yı tebrik ediyorum

Spor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Kasımpaşa müsabakasının ardından, "Devam etmek isterdik açıkçası ama böyle bir maçta skoru bulmak zor oluyor. Kupaya katılmamayı düşünüyorlardı ama gruplara kaldılar, onları tebrik ediyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Gençlerbirliği, sahaya U19 takımıyla çıkan Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak elendi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Karatepe, "Maça erken yediğimiz bir golle başladık. Tabii bu maçlar zor, Kasımpaşa takımının pazartesiye kadar katılıp katılmayacağı belli değildi. Daha erken belli olması gerekiyor bazı şeylerin. Kasımpaşa uzun süredir Süper Lig'de olan bir takım, genç oyuncularıyla geldiler biz de genç oyuncularımızla oynadık. Gelecekte yapacağımız planlar açısından önemli bir maçtı. Devam etmek isterdik açıkçası ama böyle bir maçta skoru bulmak zor oluyor. Kupaya katılmamayı düşünüyorlardı ama gruplara kaldılar, onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA