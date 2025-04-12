Karnı burnunda maça çıktı

Brezilya Voleybol Kadınlar Süper Ligi çeyrek final maçında Fluminense, Sesi Bauru'yu konuk etti.
Fluminense forması giyen Priscila Heldes mücadeleye damga vurdu. 33 yaşındaki voleybolcu Heldes, 5 aylık hamileyken sahaya çıktı.
Karşılaşmaya etkili paslarıyla damga vuran Heledes taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Heldes'in performansına rağmen Fluminense sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
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