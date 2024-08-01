Kars 36 Spor 3. Lig\'e çıkmayı hedefliyor

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Kars 36 Spor, 2024-2025 futbol sezonunda 3'üncü lige çıkmanın hesaplarını yapıyor. Başkan Ali Uçum, geçen sezon iyi bir kadro kurmalarına rağmen teknik direktör seçiminde yapılan hatanın kurbanı olduklarını belirtti.

Uçum, bu sezon özellikle teknik heyet ve yapılacak transferler zirveye oynayacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi olan Gazi Kars'ın profesyonel liglerde takımının olmamasını çok büyük bir kayıp olduğuna dikkat çeken Başkan Uçum, Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'in katkı ve destekleriyle Kars 36 Spor'un profesyonel ligde yer alacağını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençler Birliği Spor'u Kars'a getiren yeşil beyazlı ekibin 2024-2025 futbol sezonunda Şehir Stadyumunda karşılaşmalarını oynamasıyla birlikte çok önemli başarılara imza atacağını inandığını vurguladı.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, "Biz geçmişten ders çıkardık. Çok iyi transferler yaptığımızı düşündük, ancak yanıldık. Bu sezon ince eleyip sık dokuyacağız. Şuan görüştüğümüz sporcular var, takip ettiğimiz sporcular var, alt yapıdan gelen sporcularımız var. Bunları harmanlayacağız ve çok kaliteli bir kadro kuracağız. Hedefimiz belli, Gazi Kars'ın takımı profesyonel ligde olmalıdır. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kars sevdalısı yöneticilerimiz var, onların da destekleriyle Kars'ı hak ettiği yere taşıyacaklarını vurgulayan Uçum, "Valimiz Ziya Polat, Milletvekilimiz Adem Çalkın, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars için gece gündüz çalışıyorlar, Kars sevdalıları, değerli büyüklerimizin katkı ve destekleriyle Kars 36 Spor'un çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Stadyum sorunumuzu Valimiz ve Milletvekilimiz sağ olsunlar çözdüler. Kendilerine çok teşekkür ediyor. El birliğiyle birlik, beraberlik içerisinde biz bu sezon 3'üncü lige çıkacağız" diye konuştu. - KARS