Kars 36 Spor, baraj karşılaşmasında Kars DSİ Spor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil beyazlı ekip 2024-2025 sezonunda Kars'ı BAL Liginde temsil edecek.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'ne yükselecek baraj maçı Kars 36 Spor ile Kars DSİ Spor arasında oynandı. Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Kars 36 Spor BAL Ligi'nde yer alacak.
Kars 36 Spor DSİ Spor karşılaşmasını AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, DSİ Bölge Müdürü Serdar Kotan, Kars Belediye Başkan Vekili Turgay Kızılörenli, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Toraman şeref tribünün de izledi.
AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars 36 Spor'a BAL liginde başarılar diledi. - KARS
Son Dakika › Spor › Kars 36 Spor, Kars DSİ Spor'u mağlup ederek BAL Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
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