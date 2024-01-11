Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum Görevini Bıraktı

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, kulüp başkanlığını görevini bıraktığını belirtti.

Uçum, şampiyonluk ve başarı isteyen şehrin böyle olmaması gerektiğini, herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini kaydetti.

Kars 36 Spor'a talip olduğunda yalnız kalacağını hesaba katmadığının altını çizen Uçum, yapılan yanlış seçimlerin, yanlış, hocanın, yanlış futbolcularının transfer edilmesinin Kars 36 Spor'u şampiyonluk yarışı dışında bıraktığını vurguladı.

Uçum, yoğun işlerinden dolayı kulüp başkanlığını bıraktığını ve kendisiyle birlikte görev yapan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

"Her hangi bir siyasi kariyer oluşturmak, buradan farklı alanlara zıplamak gibi amacım asla olmadı"

Kars 36 Spor başkanlık görevini yayınladığı bir video ile duyuran Ali Uçum, "Bir başkan gelecek cebinden para harcayacak ve başarı gelecek. Böyle olmaz ve olmuyor. O zaman kimse kusura bakmasın ne eleştirme, ne de sitem etme hakkı kimse de olmamalı olamaz" dedi.

Başkan Ali Uçum, "Benim bu kulübe başkan olma sürecinin altında her hangi bir siyasi kariyer oluşturmak, buradan farklı alanlara zıplamak gibi amacım asla olmadı, olmayacak. Ben bu kulübü hiçbir zaman reklam aracı olarak kullanmadım, kullanmaya da ihtiyacım olmadı. Çünkü Kars'ta siyasi veya farklı bir alanda beklenti içerisinde olmadım. Mecburiyet üzere şehrime hizmet etmek adına, doğduğumuz şehre hizmet etmek adına zor bir durumdayken, ben başkanlığı kabul ettim. Çünkü takım boşta kalmıştı o gün ve bugün bu görevimi tamamladığıma inanıyorum. Bundan sonraki süreçte faydalı olmayacağım kanaatindeyim. Tabi gönül istedi ki; şampiyon yapıp öyle bırakayım. veya devam edelim. Fakat şampiyonluk 1 yılda olmayabilir. İlk gediğimiz zaman zaten 3 yıllık bir program belirlemiştik. O günün şartlarında en az 3 yıl çalışarak bu takımı şampiyon yaparak bir üst lige çıkarabiliriz görüşündeydim. Bugün yine aynı görüşteyim" diye konuştu.

"Bu şehrin hastalıklarından birisi d insanları yarı yolda bırakmak"

Çok yorulduğuna dikkat çeken Uçum, "Benim işlerim ve zamandan yana gerçekten ciddi sıkıntılarım var. Yurt dışında olmam dolayısıyla gerçekten çok yorulduğumuz da belirtmek istiyorum. Çünkü İstanbul- Japonya arası direk uçuş 13 saat, oradan buradaki iş yerime gelmem 17-18 saat, geldiğimizde 3 gün 5 gün sonra geri dönemiyorum. Bazen 1 ay burada kalmak durumunda kalıyorum. Bundan dolayı bu benim için gerçekten yorucu oluyor. Bu şehrin kalıplaşmış hastalıklarından birisi de insanları yarı yolda bırakmak, artık çok önemli değil tabi bunlar yaşayarak birçok şeyi görüp öğreniyoruz. Evet, bundan sonra ki süreçte işim gereği Japonya'da çok uzun kalmak durumundayım. Bu sebeplerden dolayı görevimi bırakmak zorunda kaldığımı üzülerek belirtiyorum. Şehrimizin kulübü Kars 36 Spor'a elimden geldiğince zamanım yettiğince hizmet etmeye çalıştım, Bu süreçte bana Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KARS