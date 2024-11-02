Kars 36 Spor Maçının Hakemleri Açıklandı

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Kars 36 Spor Trabzon Kopuzlar Vakfı Veliköyspor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Karşılaşmayı Elazığ bölgesi hakemlerinden Turan Çakıl yönetecek.

Pazar günü Kars Atletizm Çim Sahası'nda oynanacak karşılaşmada Turan Çakıl'ın yardımcılıklarını ise Kerem Kaan ve Kenan Gende yapacak.

Kars 36 Spor Kopuzlar Vakfı Veliköyspor karşılaşmasına tüm Karslılar davet edildi. Kars 36 Spor açısından çok önemli olan karşılaşmadan yeşil beyazlı takımın galip ayrılması bekleniyor.

3 Kasım 2024 Pazar günü oynanacak olan Kars 36 Spor, Kopuzlar Vakfı Veliköyspor karşılaşması saat 13.00'de başlayacak. - KARS