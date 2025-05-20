Bölge birincisi olan Kars KYK Voleybol takımı Türkiye Şampiyonasına katıldı

Yurtlig Voleybol Türkiye Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde bu yıl Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlendi. 12-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kınıklı Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmalarda, 8 farklı ilden gelen 98 genç sporcu kıyasıya mücadele etti. Bir hafta süren organizasyonda Yurtlig Voleybol heyecanı hem tribünlerde hem de sahada yüksek tempoda yaşandı.

Şampiyonanın final karşılaşması büyük bir ilgiyle takip edildi. Şampiyonada Kars KYK Voleybol takımı Türkiye 5'incisi oldu. - KARS