Kars'ta ANALİG Short Track Türkiye Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Kars'ta ANALİG Short Track Türkiye Birinciliği Tamamlandı

Kars\'ta ANALİG Short Track Türkiye Birinciliği Tamamlandı

Kars'ta düzenlenen Short Track Türkiye Birinciliği'nde 121 sporcu madalya kazandı, organizasyon başarıyla tamamlandı.

14.04.2025 09:41
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Kars'ta düzenlenen Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu ortaklığında Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda yapılan ve Kars, Ardahan, Erzurum, Kocaeli ve Samsun illerinden Junior C, Junior D, Junior E, Junior F, Junior G Junior C, Junior D, Junior E, Junior F, Junior G kategorilerinde toplam 121 sporcu katıldığı hız pateni yarışlarında madalyalar sahibini buldu.

Buz Pateni Federasyonu tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun Kars ilinde düzenlediği ilk organizasyon olan, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürülüğü ve Federasyonumuz işbirliğinde düzenlenen 2025 sezonu ANALİG Short Track Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona ermiş olup, Federasyonumuzun diğer braşlarında da organizasyonlar düzenlenmesi planlanmaktadır. Müsabaka sürecinde ziyaretleriyle destek veren Kars Valisi Sayın Ziya Polat'a ve Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Ayhan Yüreğir'e, müsabakaların hazırlık sürecinden sonuna kadar desteklerini esirgemeyen Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Sayın Ömer Saltık'a, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Okan Ünal'a tüm Kars Olimpik Buz Sporları Salonu Personeline, Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Sayın Halil İbrahim Yılmaz'a, Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Göle ilçe Müdürü Sayın Seyfullah Bayraktar'a, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ANALİG Şube Müdürü Sayın Murat Görmüş'e, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ANALİG birimi Spor Uzmanı Sayın Gökhan Dinçkol'a, Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ahmet Hamdi Işık ve Sayın Naci Korucu'ya, Federasyonumuzun Kars il Temsilcisi Sayın Kübra Gökçe'ye, Federasyonumuzun Erzurum İl Temsilcisi Sayın Emre Ertan'a, Görev alan tüm hakemlerimize Türkiye Buz Pateni Federasyonu olarak teşekkür ederiz. Müsabakaya katılan tüm sporcu ve Antrenörlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz" denildi. - KARS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kars'ta ANALİG Short Track Türkiye Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta ANALİG Short Track Türkiye Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika
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