Kars\'ta İlk Rafting Eğitimi Kampı Başladı

Kars'ta su sporları adına tarihi bir adım atıldı. Kars Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kano Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Rafting Temel Eğitim Kampı, Akyaka ilçesinde başladı. Kentte ilk kez gerçekleştirilen rafting kampı, hem sporcular hem de bölgenin spor turizmi açısından büyük önem taşıyor.

Toplam 60 sporcunun katıldığı eğitim kampında, rafting branşına ilgi duyan gençler uzman antrenörler eşliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçirilecek. Katılımcılar, akarsu sporlarının temel kurallarını öğrenirken, takım çalışması, güvenlik, kürek kullanımı, bot kontrolü ve zorlu parkurlarda hareket teknikleri gibi birçok konuda eğitim alacak.

Rafting eğitimi aldıklarını ifade eden Eda Nur Seven, "Bugün Akyaka Kanyonu'ndayız. Burada rafting eğitimi alıyoruz. Ben arkadaşlarım bu heyecanı ilk defa yaşıyoruz. Sizleri de Akyaka Kanyonu'na bekliyorum" dedi.

Kars'ın rafting sporun heyecan verici olduğunu belirten Milli Spor Diyar Savcı, "Kars'ımız da ilk kez yapılacak olan rafting eğitimi katılmak bizim için sevinç verici oldu. Böyle bir etkinlikte yer almak çok önemli, böyle etkinliklerin Kars'ta olması da çok önemli, daha iyilerini görmek istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bugün eğitime başladık, bir haftalık eğitimimiz var. Bugün temel attık, yarın teknikleri öğreneceğiz. Kars Akyaka Kanyonu turizm açısından da çok önemli bir yer. Buranın gelişmesi lazım etrafımızda Ermenistan, Gürcistan var. Böyle etkinliklerde buranın popülerliği açısından güzel bir tecrübe kazandırıyor. İnşallah daha güzelleri gelecek" diye konuştu.

Kars'taki rafting eğitimlerine katılmak üzere Diyarbakır'dan gelen Erkan Muncal, "Akyaka Kanyonu'ndayız, 9 gün rafting eğitimi alacağız. Ben Diyarbakır'dan geldim. Arkadaşlarımız ile birlikte Elazığ'dan gelenler, Kars'tan gelenler var. Gerçekten arkadaşlar, hocalarımız, ortam çok güzel, burada rafting eğitimi alıyoruz" şeklinde konuştu.

Kars'ın doğal su kaynaklarının spor turizmine kazandırılması hedefi doğrultusunda düzenlenen kamp, kenttin su sporları potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Özellikle Akyaka'nın akarsu parkurlarının rafting faaliyetleri için değerlendirilmesiyle birlikte, bölgenin gelecekte ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Kars'ta ilk kez gerçekleştirilen organizasyon yalnızca bir eğitim kampı olmanın ötesinde, su sporlarının kentte yaygınlaşmasına katkı sağlayacak önemli bir başlangıç olacak. Kamp süresince sporcular, teknik becerilerini geliştirmenin yanı sıra doğayla iç içe güvenli spor yapma kültürünü de kazanacak.

Kars Valiliği koordinesinde yürütülen organizasyonun, Gençlik ve Spor Bakanlığının sporu tabana yayma politikası kapsamında önemli bir örnek olduğu belirtilirken, Türkiye Kano Federasyonu'nun teknik desteğiyle gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda sporcuların önemli bir deneyim kazanacağı vurgulandı.

Doğal güzellikleri, akarsuları ve elverişli coğrafi yapısıyla dikkat çeken Kars'ın, rafting ve diğer doğa sporlarında da adından söz ettirmesi bekleniyor. İlk kez düzenlenen Rafting Temel Eğitim Kampı'nın ilerleyen yıllarda geleneksel hale getirilmesi ve daha geniş katılımlı organizasyonlarla sürdürülmesi planlanıyor. Kampın sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan sporcuların, rafting branşında lisanslı sporcu olarak faaliyet göstermeleri ve Kars'ın su sporlarındaki gelişimine öncülük etmeleri hedefleniyor.