Kars'ta örnek başkandan, örnek davranış - Son Dakika
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Kars'ta örnek başkandan, örnek davranış

23.02.2022 10:22
Kars'ta örnek başkandan, örnek davranış

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Kars 36 Spor'un deplasman ve konaklama giderlerini karşılayacak.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Kars 36 Spor'un deplasman ve konaklama giderlerini karşılayacak.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, Kars'ın Selim ilçesi Belediye Başkanı Coşkun Altun'u, makamında ziyaret etti. Aydın, Başkan Altun'a 36 numaraları Kars 36 Spor formasını hediye etti.

Kars 36 Spor Başkanı Erkan Aydın ve yönetimini makamında ağırlayan Başkan Altun, herkesin sessiz kaldığı ve destek olmadığı yeşil beyazlı ekibinin hafta sonu deplasmanda Erzurum İdmanocağı Spor ile oynayacağı karşılaşmanın ulaşım ve deplasman giderlerini karşılayacağını belirtti.

Başkan Coşkun Altun, özellikle Kars genelinde birçok spor organizasyonu destek vermesini takdirle karşıladıklarını ifade eden Kars 36 Spor Başkanı Erkan Aydın, Başkan Altun'a yanlarında olduğu ve her döne Kars 36 Spor'a destek verdiği için teşekkür etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde 13'üncü haftasında deplasmanda Erzurum İdmanocağı Spor ile karşılaşacak. - KARS

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Coşkun Altun, Erkan Aydın, Selim, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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