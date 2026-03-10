''Karşı karşıya kalırsa atacak'' demişti! Uğurcan Çakır, Arne Slot'u söylediklerine pişman etti - Son Dakika
''Karşı karşıya kalırsa atacak'' demişti! Uğurcan Çakır, Arne Slot'u söylediklerine pişman etti

10.03.2026 22:51
Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Galatasaray maçından önce yaptığı açıklamada Ekitike'nin lig aşamasında oynanan maçta Uğurcan Çakır'a karşı karşı karşıya pozisyonda kaçırdığı gol hakkında konuşmuş ve ''Hugo Ekitike, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalırsa bu kez golü atacak.'' demişti. Milli kaleci, Ekitike ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yıldız oyuncuya gol izni vermeyerek Slot'u haksız çıkardı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u RAMS Park'ta 1-0 mağlup ederek büyük bir galibiyete imza attı.

UĞURCAN ÇAKIR KALESİNDE DEVLEŞTİ

Sarı-kırmızılıların file bekçisi Uğurcan Çakır, maçın en kritik anlarında devleşerek göz doldurdu. Milli kaleci, karşılaşmayı 10 başarılı kurtarışla tamamladı.

YAPTIĞI KURTARIŞLA ARNE SLOT'U PİŞMAN ETTİ

Maç öncesi Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, forvet oyuncusu Hugo Ekitike'nin grup aşamasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmada Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldığı ve golü kaçırdığı pozisyonu hatırlatmış, "Hugo Ekitike, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalırsa bu kez golü atacak" açıklamasında bulunarak Ekitike'nin geçen seferki hatasını telafi edeceğini ve bu kez fileleri havalandıracağını iddia etmişti. Ancak 66. dakikada yaşanan pozisyon, Slot'un sözlerini boşa çıkardı. Galatasaray savunmasında bir anlık hata sonrası topu kapan Hugo Ekitike, ceza sahasına girerek Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldı. Yıldız forvetin vuruşunda milli kaleci Uğurcan, muhteşem bir müdahaleyle meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı ve gol izni vermedi. Uğurcan Çakır'ın bu kritik kurtarışı, Galatasaray'ın sahasında aldığı değerli galibiyette büyük rol oynadı.

İşte o pozisyon:

Yorumlar (2)

    Yorumlar (2)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Büyük lokma ye ama büyük konuşma ya güzel bir örnek 4 0 Yanıtla
  • Fatma123456 Fatma123456:
    Hahahah ekitikede kimmiş uğurun karşısında... 2 0 Yanıtla
