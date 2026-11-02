Karşıyaka 114'üncü yıl dönümünde üç branşta haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika
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Karşıyaka 114'üncü yıl dönümünde üç branşta haftayı galibiyetle kapattı

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Karşıyaka 114\'üncü yıl dönümünde üç branşta haftayı galibiyetle kapattı
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Karşıyaka 1 Kasım'da kutladığı 114'üncü kuruluş yıl dönümünde üç branşta kazanarak haftayı galibiyetlerle kapattı. Futbolda Denizli İdmanyurdu'nu deplasmanda 6-0 yenen Kaf-Kaf, basketbolda Bursaspor'u 86-83, voleybolda Bergama Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

İZMİR'de Türklerin kurduğu ilk, Türkiye'nin de en eski spor kulüplerinden olan Karşıyaka 1 Kasım'daki 114'üncü kuruluş yıl dönümünde 3 branşta birden galibiyet sevinci yaşadı. Yeşil-kırmızılılar futbol, basketbol ve voleybolda haftayı 3 önemli galibiyetle kapattı. Futbolda 9 senedir kurtulamadığı 3'üncü Lig'de sezona ilk 4 haftada galibiyet alamadan başlayan Kaf-Kaf, teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde son 5 maçta namağlup 4'üncü galibiyetini Denizli İdmanyurdu'nu deplasmanda 6-0 gibi farklı skorla yenerek aldı. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 15 puana ulaşarak play-off yarışını sürdüren yeşil-kırmızılılarda sezon başından beri suskun olan Mücahit 2 gol, 1 asistle yıldızlaşırken, Veysel Karani de üst üste ikinci kez ceza sahası dışından ağları havalandırdı.

FUTBOLDA ZAFER UYSAL FAKTÖRÜ

Lige çok kötü başlayan Karşıyaka, Zafer Uysal göreve geldikten sonra lig ve Türkiye Kupası'nda 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kaf-Kaf, Uysal yönetiminde ligde 5 maçta yalnız penaltıdan 1 gol yiyip, 10 kez ağları sarstı. Denizli'de maçın ardından taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu takımın eski futbolcu ve antrenörlerinden Zafer Uysal, koşa koşa tribüne giderek gönülleri fethetti.

Köklü bir kulübün parçası olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Uysal karşılaşmanın ardından şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüzün 114'üncü kuruluş yıl dönümünde, deplasmanda aldığımız farklı galibiyetle taraftarlarımızı sevindirdiğimiz için çok mutluyuz. Böylesine köklü bir camianın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Maç boyunca oyunun hakimiydik. Oyuncularımız istediğimiz planı sahaya başarıyla yansıttı ve bunun karşılığını gollerle aldı. Üç puan bizi mutlu etti ancak önümüzde zorlu karşılaşmalar var. Her maç üzerine koyarak hem top bizdeyken hem de rakipteyken oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Bizi deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyor, tüm oyuncularımı mücadeleleri ve emekleri için kutluyorum."

POTADA İLKİ BAŞARDI

Basketbol Süper Ligi'nde aralıksız 53'üncü yılını geçirip son iki sezonda küme düşmekten kıl payı kurtulan Karşıyaka bu sezon ise ilk haftalardan play-off potasına adını yazdırdı. Kurduğu kadroyla lige iyi başlayan yeşil-kırmızılı ekip ilk deplasman galibiyetini 114'üncü yılını kutladığı 1 Kasım'da Bursaspor'u 86-83 yenerek aldı. Ligde 6 maçta 3 galibiyetle play-off hattında olan Karşıyaka'da antrenör Nenad Markovic, "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. İki takım arasındaki rekabet nedeniyle oldukça gergin ve zorlu bir maçtı. Bence genel olarak iyi bir oyun ortaya koyduk ancak son 5 dakika işler biraz karmaşık hale geldi. Bu bölümde anlam veremediğim çok ciddi hatalar yaptık. Hücum ribaundları verdik, faul hakkımız olmasına rağmen rakibin üç sayılık atış kullanmasına izin verdik. Ancak sonuçta önemli olan maçı kazanmış olmak" dedi.

VOLEYBOLDA ZİRVE ORTAĞI

İzmir'in kadınlar voleybolundaki ekol kulübü olan Karşıyaka, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda sezona altyapı ağırlıklı kadroyla başlamasına rağmen 6 maçta 5 galibiyetle zirve ortağı oldu. Karşıyaka, cumartesi günü evinde çıktığı maçta Bergama Belediyespor'u 3-2 yenerek 114'üncü yılda taraftarına galibiyet elde etti.

Kaynak: DHA
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