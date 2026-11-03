Karşıyaka, 2026-2027 sezonu başında katılan Kendall Munson ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li oyuncu Kendall Munson ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2026-2027 sezonunun başında takımımıza katılan Kendall Munson ile yollarımız ayrılmıştır. Kendall'a takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında kendisine başarılar dileriz." denildi.