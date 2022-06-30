Karşıyaka altyapısıyla gururlu

Futbol altyapıda Bölgesel Gelişim Ligi'nde ilk kez aynı sezon içinde iki kupa birden kazanan Karşıyaka, teşekkür mesajı yayınladı.

U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde koronavirüs pandemisi arası sonrasında üst üste ikinci kez final oynayıp ikinci olan Kaf-Kaf, bu sezon U15 Bölgesel Gelişim Ligi'nde de Antalya'daki finalleri Türkiye üçüncülüğüyle tamamladı. U17 kategorisinde de çeyrek finale kadar yükselen yeşil-kırmızılılar, altyapıdan milli takımlara oyuncu göndermenin gururunu da yaşadı. Mehmet Enes Gülalan, U18 Milli Takımı'yla Cezayir'de devam eden 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda boy gösterdi. Karşıyaka'da altyapı şube yönetimi, futbol altyapıya mali destek veren taraftarlar başta olmak üzere tüm destekçilere teşekkür etti.