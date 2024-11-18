Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi'ne Yenilerek Zirve Yarışında Zor Durumda - Son Dakika
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Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi'ne Yenilerek Zirve Yarışında Zor Durumda

Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi\'ne Yenilerek Zirve Yarışında Zor Durumda

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka, deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 mağlup oldu ve lider Bursaspor'un 4 puan gerisine düştü. Bu sezon karşılaştığı Anadolu Üniversitesi ile 4. maçında 3. yenilgisini alan Karşıyaka, zor günler geçiriyor.

18.11.2024 12:33  Güncelleme: 12:34
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 mağlup olarak lider Bursaspor'un 4 puan gerisine düşen Karşıyaka, rakibiyle oynadığı 4'üncü maçında 3'üncü yenilgisini aldı. Eskişehir temsilcisi ile ilk kez geçen sezon deplasmanda karşılaşan yeşil-kırmızılılar, son dakikada yediği golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. İkinci devrede İzmir'de oynanan maçı son dakika golüyle 1-0 kazanan Karşıyaka, daha sonra Play-Off 1'inci Tur'da Anadolu Üniversitesi ile eşleşti.

Kaf-Kaf, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybedip bir üst lig umutlarını tüketti. Bu sezon da Eskişehir temsilcisine boyun eğen Karşıyaka, zirve yarışında ağır yara aldı. Son 2 deplasman maçında Ergene Velimeşespor'dan sonra Anadolu Üniversitesi'ne de yenilen Karşıyaka'da orta saha oyuncuları Hakan Barış ile Kadir Bakırtaş'ın kırmızı kart cezalısı durumuna düşmesi keyifleri kaçırdı. İki futbolcu bu hafta iç sahada oynanacak Kahramanmaraşspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi'ne Yenilerek Zirve Yarışında Zor Durumda - Son Dakika

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