Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ne Yenildi - Son Dakika
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Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ne Yenildi

Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji\'ne Yenildi

Başantrenör Ufuk Sarıca, atış yüzdelerinin düşük olduğunu ve boş atışları sayıya çevirmeleri gerektiğini vurguladı.

06.10.2024 16:08
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Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Bahçeşehir Koleji yenilgisinden sonra yaptığı açıklamada, "Basketbolda bu yüzdelerle oynamak mümkün değil. Bir sürü boş atış kaçırdık. Bu atışları sayıya çevirmemiz lazım" diye konuştu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynana müsabakayı yeşil-kırmızılılar 82-68 kaybetti. İzmir ekibi böylece yeni sezona mağlubiyetle başlamış oldu. Karşılaşma sonrasında Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, mücadeleye dair açıklamalarda bulundu. İlk olarak Bahçeşehir Koleji'ni tebrik eden Sarıca, "İyi bir kadroları var ve iyi oynadılar. Bizim de kötü bir kadromuz yok. Belki onlar kadar geniş bir kadroya sahip değiliz ama daha önce oynadığımız maçlarda gösterdiğimiz performans bu maçla kıyaslanamayacak şekildeydi. İlk yarı bazı şeyleri yapamadık, oyuna çok geç girdik. Bahçeşehir Koleji de çok yüzdeli oynadı. İkinci yarıda yaptığımız savunma çok iyiydi aslında. Üçüncü periyotta 12 sayı yemişken maçı dengelememiz ve hatta öne geçmemiz gerekiyordu. Ama bireysellik ve paylaşım dışı oyun bizi buraya getirdi. Birçok defa oyuna ortak olduk ama tam yakalayacağımız yerde maalesef farklı bireysel hatalar yaptık. Önemli nokta, basketbolda bu yüzdelerle oynamak mümkün değil. Bir sürü boş atış kaçırdık. Bu atışları sayıya çevirmemiz lazım. Hatalarımızın üzerinde çalışıp, düzelteceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ne Yenildi - Son Dakika

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