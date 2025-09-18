Karşıyaka, Balıkesirspor Maçına Odaklandı

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynayacağı üçüncü hafta mücadelesinde Balıkesirspor'u iç sahada mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'ta iddialı girişini devam ettirmek için hafta sonu oynayacağı Balıkesirspor maçına odaklandı. İlk iki haftada Afyonspor ve Belediye Kütahyaspor müsabakalarını 2-1'lik skorlarla geçen İzmir ekibi, üçüncü hafta mücadelesinde Balıkesirspor'u iç sahada mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Karşıyaka, kendisi gibi 6 puanı bulunan lider Uşakspor'un averajla arkasında yer alıyor.

Kupada çifte üzüntü

Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Bursa Yıldırımspor'la iç sahada karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılılar rakibine 1-0 mağlup olarak kupaya veda eden taraf oldu. Karşılaşmaya İzmir ekibi tarafından damga vuran olay ise genç sol bek Ensar Sultansuyu'nun ilk yarının son bölümlerinde sakatlanarak oyundan çıkması oldu. 19 yaşındaki oyuncunun durumu henüz netlik kazanmazken, çekilecek MR sonrasında Ensar'ın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağının belli olacağı ifade edildi. Böylece Karşıyaka bir maçta çifte üzüntü yaşamış oldu. - İZMİR