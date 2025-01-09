Karşıyaka Basket'te Ayrılıklar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka Basket'te Ayrılıklar Devam Ediyor

Karşıyaka Basket\'te Ayrılıklar Devam Ediyor

Başantrenör Ufuk Sarıca, önemli oyuncularla birlikte Karşıyaka'dan ayrıldığını duyurdu.

09.01.2025 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Basketbol'da Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele ve Kenan Sipahi gibi önemli oyuncuların ardından Başantrenör Ufuk Sarıca da takımdan ayrıldı.

Türkiye'nin basketbolda en önemli takımlarından olan Karşıyaka'da çöküş devam ediyor. Sezon başında sponsorunu kaybeden ve ekonomik anlamda tarihinin en zor günlerini yaşayan yeşil-kırmızılılar, son günlerdeki ayrılıklar sonrasında adeta dağıldı. Bir süredir oyuncuları ödeme yapmakta zorlanan yeşil-kırmızılılarda yabancı oyunculardan Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele sözleşmesini tek taraflı fesih edip takımdan ayrılırken, Kenan Sipahi'nin ise ufak bir bonservis kazandırarak Bahçeşehir Koleji'ne transfer oldu. İzmir ekibinde diğer oyuncuların da gideceği konuşulurken, dün oynanan FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabında Yunan temsilcisi Promitheas Patras'a iç sahada kaybedilince Başantrenör Ufuk Sarıca da karşılaşmanın sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Karşıyaka'dan ayrıldığını duyurdu.

Ufuk Sarıca, sayısız başarı elde etti

Karşıyaka'da 2012 yılında başantrenörlük görevine getirilen Ufuk Sarıca, bugüne kadar yeşil-kırmızılılar sayısız başarıya imza attı. İlk Sarıca dönemi 2012-2016 yılları arasında olurken, başarılı çalıştırıcı bu süreçte 2013 yılında Eurochallenge'da final oynadı. Daha sonra 2014'te ilk kez Türkiye Kupası'nı ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2015'te de Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk kazandı. İzmir ekibi, bu başarıların ardından Ufuk Sarıca yönetiminde 2015-2016 sezonunda ilk kez EuroLeague'de yer aldı. Yeşil-kırmızılılardan 2016'da çeşitli sebeplerden dolayı ayrılan Ufuk Sarıca, 3 yıllık aranın ardından 2019'da İzmir ekibine döndü. Bu dönemle birlikte 5 sezon daha Karşıyaka'nın başında yer alan 52 yaşındaki başantrenör, 2021 yılında Şampiyonlar Ligi'nde, 2023'te de Süper Lig'de final oynatma başarısı gösterdi. Böylece Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılılara ilkleri yaşatan isim oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ufuk Sarıca, Basketbol, Karşıyaka, Ekonomi, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Basket'te Ayrılıklar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:36:32. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka Basket'te Ayrılıklar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.