Karşıyaka Basketbol Takımında Mali Kriz: 3 Oyuncu Tehlikede

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BASKETBOL Süper Ligi'nde 9 maçta 7 galibiyetle zirve yarışında olup, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde ise Play-In oynamayı garantilemesine rağmen bu sezon önce ana sponsorunu, ardından yönetimini kaybedince mali sıkıntılarını aşamayan Karşıyaka, 3 oyuncusunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. FIBA, kulübün geçmişten gelen 90 bin Dolar tutarındaki transfer yasağı borcu taksidi ödenmediği için yabancılardan Webb, Jefferson ve McDermott'un lisanslarını askıya alırken, yeşil-kırmızılılar cuma gününe kadar süre talep etti. Ödeme yarın yapılamazsa bu 3 basketbolcu takımda forma giyemeyip serbest kalacak. Yönetim istifa ettikten sonra geçen ay takımın dağılma tehlikesini son anda kaynak toplayıp savuşturan Karşıyaka, 25 Aralık'a kadar basketbol takımına maaş ödeyemezse yine oyuncularını kaybetme tehlikesi yaşayacak.