Karşıyaka, Beşiktaş'a Yenildi

Spor

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka, evinde art arda iki farklı galibiyet aldıktan sonra çıktığı deplasmanda Beşiktaş'a 89-82 yenilmekten kurtulamadı. Bu sezon daha önce yine İstanbul deplasmanında ilk hafta Bahçeşehir Koleji'ne 82-68 mağlup olan kaf-kaf, dış sahada 2'de 0 çekti. McDermott'un sakatlığı, Thomas'ın yokluğunda Kenan da 5 faul alıp ardından çok top kaybı yapınca mağlup olduklarını söyleyen Antrenör Ufuk Sarıca, iyi bir takıma sahip olduklarını ancak takviyeye ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Hafta içinde 30 Ekim Çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Kolossos'a konuk olacak Karşıyaka, ligde 2 Kasım Cumartesi Galatasaray'ı ağırlayacak.