Karşıyaka Borçları Ödedi, Avrupa'da Hedef Büyüttü - Son Dakika
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Karşıyaka Borçları Ödedi, Avrupa'da Hedef Büyüttü

Karşıyaka Borçları Ödedi, Avrupa\'da Hedef Büyüttü

Karşıyaka, FIBA borçlarını kapatıp yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturdu. 2 Ekim'de başlıyor.

19.09.2024 11:57
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BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi çok iddialı bir kadro oluşturduktan sonra isim sponsoru desteğini kaybeden Karşıyaka'da basketbol şube yönetimi, yıllardır biriken FIBA borçları nedeniyle Avrupa'dan atılıp, transferlere lisans çıkaramama tehlikesinin önüne geçti. Bu sezon yaptığı transferlerle hem Türkiye'de hem de 3 yıldır finalleri göremediği Avrupa arenasında başarı hedefleyen İzmir temsilcisi, FIBA tehlikesini şube yönetiminin katkısıyla savuşturdu.

Takımda son yıllarda forma giyen eski yabancı oyuncuların FIBA kanalıyla kesinleşmiş alacaklarını daha önce taksitlendiren, önünde toplam 2 milyon Dolar civarında borç biriken Kaf-Kaf'ta basketbol şubesi, oyunculara ilk etapta ödenmesi gereken 15 milyon TL'lik taksiti yatırdı. Eski yabancılarına 10 milyon TL daha ödeyecek yeşil-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne alınmama ve yeni transferlerine lisans çıkaramama tehlikesinden kurtuldu. Karşıyaka'da sezon öncesi takıma yeni isim sponsoru bulmak için görüşmelerin de sürdüğü öğrenildi.

2 EKİM'DE BAŞLIYOR

2010 yılında geri döndüğü Avrupa kupalarında üst üste 15'inci sezonunu geçirmeyi garantileyen İzmir'in uluslararası alandaki basketbol markası Karşıyaka, C Grubu'nda İspanya'dan La Laguna Tenerife, Fransa'dan Saint-Quentin ve Yunanistan'dan Kolossos H Hotels'le rakip olacağı Şampiyonlar Ligi maratonuna 2 Ekim'de Tenerife'yi ağırlayarak başlayacak. Sezon öncesi yıldız oyun kurucusu McCollum'u takımda tutarak Russell, Webb, Jefferson, McDermott, Boutsiele gibi 5 önemli yabancı takviyesi yapan, Kenan Sipahi, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı ve Ergi Tırpancı'nın olduğu yerli kadrosuna da Muhsin Yaşar, Mehmet Efe Demirel ile Ozan Yılmaz'ı alan Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı İzmir ekibi, hazırlık maçlarında Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Galatasaray'ı yenip çok iyi sinyaller vermişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Borçları Ödedi, Avrupa'da Hedef Büyüttü - Son Dakika

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