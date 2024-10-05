Karşıyaka, Bornova'yı 2-1 Yenerek Zirveyi Ele Geçirdi - Son Dakika
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Karşıyaka, Bornova'yı 2-1 Yenerek Zirveyi Ele Geçirdi

Karşıyaka, Bornova 1877'yi 2-1 yenerek TFF 3. Lig'de liderliği devraldı. Hakan Barış kırmızı kart gördü.

05.10.2024 18:29
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR, -

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Engin Atmaca, Mustafa Güçer, Mehmet Sonay

KARŞIYAKA: Hakan CanbazoğluCenk Ahmet, İsmail, Abdülkadir, Ferdi (Dk. 63 Gökhan), Kadir (Dk. 62 Sefa), Hakan Barış. Ali Sinan (Dk. 62 Bedran), Mert Torlak (Dk. 46 Erdal), Enes Nalbantoğlu (Dk. 84 Çağatay), İshak

BORNOVA 1877: Bartu – Murat (Dk. 74 Yasin Çaplı), Mustafa Yiğit (Dk. 81 Yavuz Selim), Mustafa Çalışkan, Sabahattin, Mete, Mustafa Hakkı, Yunus Emre (Dk. 80 Ceyhun), Arda Furkan, Kerem, Yasin Uzunoğlu (Dk. 81 Emirhan)

GOLLER: Dk. 42 Sabahattin Bornova 1877), Dk. 61 Erdal, Dk. 64 Cenk Ahmet (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Hakan Barış (Karşıyaka), Kerem, Yasin, Batuhan (Bornova 1877)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Hakan Barış (Karşıyaka)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, zirve mücadelesinde haftaya lider başlayan Bornova 1877'yi geriden gelip yendi, koltuğu devraldı: 2-1. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki İzmir derbisinde konuk ekip ilk yarıyı 42'nci dakikada Sabahattin'in golüyle önde tamamladı. Karşıyaka ikinci yarıda 61'inci dakikada Erdal ve 64'üncü dakikada Cenk Ahmet'in golleriyle galibiyete uzandı. Ev sahibinde 90+2'de Hakan Barış kırmızı kart gördü. Grupta 5 maç sonucunda üst üste 4 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup 13 puan toplayan Kaf-Kaf zirvenin yeni sahibi oldu. Bornova ise 10 puanda kaldı.

30'uncu dakikada Karşıyaka atağında Enes'in soldan ortasında defanstan seken topa yaklaşık 25 metre mesafeden Hakan Barış'ın sert şutu az farkla auta çıktı.

42'nci dakikada Bornova öne geçti. Mustafa Çalışkan'ın soldan orta şut karışımı vuruşunu ceza sahası içi sağ çaprazında önünde bulan Sabahattin düzeltip vurdu: 0-1.

61'inci dakikada skora eşitlik geldi. Oyuna ikinci yarıda giren Erdal ceza sahası dıiı sağ çaprazından müthiş bir şutla kaleci Bartu'yu avladı: 1-1.

64'üncü dakikada Karşıyaka öne geçti. Soldan sıfıra inen Gökhan'ın ortasını arka direkte Cenk Ahmet çok sert vurup ağlara yolladı: 2-1.

90+2'nci dakikada Karşıyakalı Hakan Barış ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Maç 2-1 sonuçlandı.

Kaynak: DHA

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