Karşıyaka, Bursaspor\'u Ağırlamaya Hazırlanıyor

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

3'üncü Lig 1'inci Grup'taki normal sezonun son haftasında şampiyonluğa ulaşan ezeli rakibi Bursaspor'u 19 yıl sonra ilk kez ağırlamaya hazırlanan Karşıyaka, Play-Off öncesi grup ikinciliği için hesap yapıyor. Ligde son 3 maça en yakın takipçisinin 6 puan önünde ikinci sırada girmesine rağmen art arda iki rakibine yenilerek yerini kaybeden Karşıyaka, son hafta averaj hesapları da yapacak.

Grupta 57 puanı bulunan Kaf-Kaf, geçen hafta kendisini yenerek aynı puana ulaşan Belediye Kütahyaspor'a ikili averaj üstünlüğünü kaptırdı. Play-Off'ta ilk iki turda maç yapmadan direkt grup finaline kalacak ikinci sıra için cumartesi günü Bursaspor'u yenmesi tek başına yetmeyecek İzmir temsilcisi Kütahyaspor'un deplasmanda 55 puanla halen ikincilik umudu bulunan Düzcespor'a takılmasını bekleyecek.

İLK 6'DAKİ RAKİPLERİ YENEMEDİ

Karşıyaka son maçta Bursaspor'la berabere kalırsa ise Kütahyaspor'la ikili averaj ihtimalinin yanı sıra yine Kütahya ve Muşspor veya Muşspor ve Düzcespor'la üçlü averaj ihtimali de bulunuyor. Yeşil-kırmızılı ekip karşılıklı maçlardaki puan tablosunda Muşspor'dan iyi, Düzcespor'dan ise kötü durumda. Sezonun ikinci yarısındaki 3 yenilgisini Play-Off hattındaki rakipleri Düzcespor, Silifke Belediyespor ve Kütahyaspor'dan alan Karşıyaka ikinci yarıda ilk 6 sıra içerisindeki rakiplerini hiç mağlup edemedi.

İzmir temsilcisi, cumartesi günü tarihi sınavda stadı dolduracak taraftarının desteğiyle şampiyonu devirerek finale kalmak istiyor. Grupta ikinci olacak takım Play-Off'a 3'üncü turdan başlayıp 2'nci Lig için 3 maça çıkacak. Kaf-Kaf ikinci olamazsa ise Play-Off'tan 2'nci Lig'e yükselmek için 6 maç oynayarak, 4 rakibini elemesi gerekecek.