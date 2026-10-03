Karşıyaka, cezası nedeniyle boş tribünler önünde Galatasaray'ı uzatmada 87-81 yendi - Son Dakika
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Karşıyaka, cezası nedeniyle boş tribünler önünde Galatasaray'ı uzatmada 87-81 yendi

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Karşıyaka, cezası nedeniyle boş tribünler önünde Galatasaray\'ı uzatmada 87-81 yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, ceza nedeniyle boş tribünler önünde çıktığı ilk iç saha maçında Galatasaray'ı uzatmada 87-81 mağlup etti. Ishmael El-Amin 18, Markel Starks 11 sayı üretti; Nenad Markovic ise hücumda ritim sorununa dikkat çekti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni kadrosuyla sezona Türk Telekom'a uzun süre önde götürdüğü deplasmanda son saniyelerde 1 sayı farkla yenilerek başlayan Karşıyaka evinde taraftarından yoksun çıktığı ilk maçta güçlü rakibi Galatasaray'ı uzatmada mağlup etmeyi başarıp kendini kanıtladı. Sponsor kriziyle son iki sezonda küme düşmekten kıl payı kurtulan, geçen sezon son hafta son salisede mucizevi bir galibiyetle ligde kalan ligin aralıksız 53 yıllık temsilcisi bu sezon performansıyla taraftarının kafasındaki korkuları sildi. Geçen sezon son hafta Bursaspor randevusunda aldığı ceza nedeniyle ilk iki iç saha maçında taraftarından yoksun olan Kaf-Kaf, iddialı bir kadro kuran Galatasaray önünde pes etmedi.

Galatasaray 65-62 öndeyken bitime 8.5 saniye kala yeni transferden El-Amin'in üçlüğüyle skoru 65-65'e getirip maçı uzatmaya taşıyan İzmir temsilcisi iyi savunmayla rakibine uzatmada da 87-81 üstünlük sağladı. Ezeli rakiplerinden Galatasaray'la oynadığı son 3 lig maçını kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, sarı-kırmızılıları en son 2 Kasım 2024'te mağlup etmişti. İzmir ekibinde ligde yıllarca farklı takımlarda forma giyen Khalid El-Amin'in oğlu Ishmael El-Amin 18 sayıyla oynarken, hafta içinde 10'uncu transfer olarak takıma katılan tecrübeli guard Markel Starks ilk maçında 11 sayıyla galibiyete katkı verdi.

BAŞKAN TRİBÜNE ÇIKTI

Karşıyaka'da tribünden gelerek haziran ayındaki kongrede başkanlığı devralan Yiğit Tusder, Galatasaray maçında yine tribüne çıktı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tribünlerin ceza nedeniyle boş olduğu maçın ilk yarısını protokolden izleyen Tusder ikinci yarıda bench arkasında yöneticilerin ve kulüp görevlilerinin yer aldığı tribüne geçti. Yiğit Tusder bu tribünden tezahüratlarla takıma destek verdi. Yiğit Tusder uzatmada gelen galibiyetin ardından da parkeye inerek sevincini oyuncularla paylaştı.

MARKOVIC TEMKİNLİ

Sezon başında 9 yıl sonra Karşıyaka'nın dümenine geçen Antrenör Nenad Markovic, Galatasaray galibiyeti sonrası temkinli açıklama yaparak oyunlarını geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Markovic, "Bence yine geçen haftaki maça çok benzer bir maç oldu. Savunmamız çoğu zaman iyiydi, enerjimiz iyiydi. Hızlı hücumları iyi kontrol ettik. Galatasaray'a karşı da genel olarak, özellikle söylemek gerekirse, iyi bir iş çıkardık. Ancak hücumda bir problemimiz var çünkü maçın büyük bölümünde ritimsiz oynuyoruz. Ne zaman ritim yakalasak daha iyi oynadık, ardından savunmamız da daha iyi oldu ve daha kolay sayı bulduk. Üzerinde çalışmamız gereken konu bu. Kaliteli bir takımız ancak farklı sayıda oyuncuya ve farklı özelliklere sahibiz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde oyunumuzun bu yönünü geliştirip geliştiremeyeceğimize bakacağız" dedi.

Kaynak: DHA
GalatasarayKarşıyakaSigortaTürkiyeMarkelSporSon Dakika

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