Karşıyaka'da 6. Ayrılık: Miray Gözübüyük - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka'da 6. Ayrılık: Miray Gözübüyük

Karşıyaka\'da 6. Ayrılık: Miray Gözübüyük

Karşıyaka, voleybolcu Miray Gözübüyük ile yollarını ayırdı. 6. ayrılık gerçekleşti.

06.05.2025 11:42
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KADINLAR Voleybol 1'inci Lig ekiplerinden Karşıyaka'da takımdan ayrılan 6'ncı voleybolcu Miray Gözübüyük oldu. Yeşil-kırmızılı kulüp 21 yaşındaki smaçörle ilgili yaptığı açıklamada, "Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel anılar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun" ifadelerine yer verdi. Karşıyaka'da daha önce İklimya Demir, Dilara Gedikoğlu, İlarya Zararsız, Liset Herrera Blanco ve Kenia Carcaces ile yollar ayrılmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'da 6. Ayrılık: Miray Gözübüyük - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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