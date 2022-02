Karşıyaka'da divanda seçim günü - Son Dakika

Karşıyaka'da koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır ertelenen divan yönetim kurulu seçimleri yarın yapılacak. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikahevi'ndeki genel kurul saat 18.30'da başlayacak. Kulübün en üst kurulu olan divan yönetim kurulu seçimleri için camianın tecrübeli isimlerinden Atakan Karakaplan ve Semih Türetkin'in listeleri yarışacak. Atakan Karakaplan'ın divan yönetimi listesinde mevcut Divan Başkanı Fatih Diniz'in yanı sıra Semra Aksu, Hüseyin Hamamcı, Müjdat Uyar, Mustafa Karluk, Hakan Düzdemir, Kaan Akacun, Celal Ergin, Hakan Özdurna, Tevfik Çelti, Avni Demir, Ekrem Güçsav, Osman Avcı, Mustafa Başman, Müjdat Özbalkan, Vehbi Moğol yer alıyor.

Kulübün eski divan başkanı ve sembol isimlerinden Tahir Türetken'in oğlu olan Semih Türetken'in listesinde de Hüseyin Uluğ Atasoy, Edhem Rıfat Bayraktaroğlu, Tevfik Bayraktar, Yusuf İzzettin Güven, Muharrem Gürbüz, Müfit Arslanalp, Ediz Fuat Baksı, Sadettin Babürhan, Mehmet Mithat Salepçioğlu, Cemil Murat Bayar, Mehmet Doğan, Mehmet Erkunt Kadakgil, Selim Çolak, Hakan Kalaycıoğlu, Volkan Derya Özsökmen ve Emin Tolga Uysal bulunuyor. Yeşil-kırmızılılarda iki aday da divan seçimleri öncesi camiaya mesajlar verdi.

KARAKAPLAN: KARŞIYAKA'NIN DEĞERLERİ KORUNACAKAtakan Karakaplan, divan yönetimine seçildikleri takdirde kulübün değerlerini koruyan tarafsız bir yönetim sergileyeceklerini söyledi. Karakaplan, "Tüzüğün şartlarına göre kendimize düşen tüm görevleri yapacağız. Başkanıyla ve yönetimiyle Karşıyaka'nın değerlerini en iyi şekilde koruyup, tarafsız bir yönetim için azami gayret sarfedeceğiz. Kulübün maddi ve manevi değerlerini koruyup, yükseltmek için çalışmalar yapacağız. Karşıyaka müzesinin kurulması için her türlü katkıyı göstereceğiz. Daha önce belirlenen alanda fiziki olarak Karşıyaka'ya yakışır bir müze binası kurmak için çalışacağız. Bu bina aynı zamanda müzenin yanı sıra divan yönetimi ve vakfımız tarafından kullanılacak" diye konuştu.Karakaplan, "Altyapılarla yakın ilişki içinde olup, onların taleplerini yönetimin izniyle karşılamaya çalışacağız. Disiplin kuruluyla müşterek çalışmalar yaparak kulüp üyeliği şartlarının daha verimli olması ve kulübe yeni üyelerin kazandrırılmasıyla ilgili proje yürüteceğiz. Taraftarlar derneğiyle yakın ilişki içinde olup, sosyolog ve toplum bilimcilerle seminerler ve eğitim programı uygulayacağız. Karşıyaka taraftarlarını Türkiye standartlarının da çok üzerinde takdir gören seviyeye taşımak için çalışmalar yapacağız. Yerel yönetimlerle yakın ilişkilerle Kaf-Kaf'ın her zaman gündemde tutulmasını temin edebilmek, özellikle stat yapımına destek sağlamak için gayret göstereceğiz. Yönetimimize her kesimden temsilci aldık" dedi.TÜRETKEN: DİVANIN KULÜBE KATKISI ARTACAKSemih Türetken, divan yönetimi olarak seçildikleri takdirde divanın kulübe katkısını artırmaya çalışacaklarını dile getirdi. Türetken, "Divan başkanlık kurulu seçimlerine başkan adayı olarak ekibimle birlikte katılmaya karar verdim. Yaşantımın her anında KAF SİN KAF gündeminin içinde oldum. Kulübümüzün çatı organı olarak gördüğüm divan kurulumuzun işlerliğini ve kulübümüze olan katkısını arttırmak en fazla önem verdiğimiz hedefimiz olacaktır. Tüzüğümüzün bize verdiği yetkiler doğrultusunda yapıcı katkı ve önerilerde bulunmanın sorumluluğunu üstleneceğiz. Kenetlenmiş ve özgüveni tam bir Karşıyaka'nın aşamayacağı engel yoktur. Son birkaç günkü görüşmelerimde bu heyecanı, bu beklentiyi ve bu özlemi fazlası ile hissettim. Görev süremiz boyunca armamızdaki ATA'mızın emaneti ay ve yıldız yegane güç kaynağımız olacaktır" açıklamasını yaptı.FUTBOL ŞUBEDE GÖREV DAĞILIMI

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattıyla aynı puanda olan Karşıyaka'da kendi içinde yeniden yapılanan futbol şubesinde görev dağılımı yapıldı. Yeşil-kırmızılılarda Ahmet Dördüncü futboldan sorumlu asbaşkan, İrfan Ilgazlı futbol şube başkanı, İbrahim Palaoğlu A takım sorumlusu, Murat Polat altyapı başkanı, Emrah Altınbaş altyapı başkan yardımcısı, Özer Uğur ve Haldun Metinler reklam ve organizasyon sorumluları, Suat Metiner tesis sorumlusu, Engin Ceylan turizm ve seyahat sorumlusu, Can Yaya, Ali Yüceışık, Fatih Bilgilier ile Melih Oktay kurumsal iletişim ve proje sorumluları, Kemal Malhatun ile Serhat Akkaya da taraftar ve medya sorumluları olarak ilan edildi. Futbolda altyapı şube yönetimi de revize edildi.