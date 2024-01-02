Karşıyaka\'da Ferdi Burgaz transferde gözde

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Karşıyaka'da bu sezon ilk 11'in vazgeçilmezi olan altyapı patentli sol bek Ferdi Burgaz transferde de gözde. Sezonun ilk yarısındaki 14 maçta da forma giyen Ferdi için üst liglerden 3 kulüp yeşil-kırmızılıların nabzını yokladı. Sezon içinde Göztepe'nin de Ferdi'yi izlettiği öğrenildi. Başkan Azat Yeşil'in menajerler kanalıyla genç oyuncu için gelen teklifleri kabul etmediği, Ferdi'nin takımın önemli bir parçası olduğunu söylediği öğrenildi.

Bergama Belediyespor'dan 2019 yılında altyapıya kazandırılan, 2020-21 sezonunda henüz 18 yaşındayken profesyonel sözleşme bile imzalamadan 8 maçta ilk 11'de forma giyen Ferdi, 2 sene unutulduktan sonra bu yıl müthiş bir geri dönüş yaptı. Profesyonel kadroda forma giydiği dönemin ardından geçen 2 sezonda U19 takımında oynatılıp, A takımda yalnız 2 maçta süre alabilen genç sol bek, Futbol Federasyonu'nun 3'üncü Lig için belirlediği ilk 11'de 22 yaş ve altında 2 futbolcunun forma giymesi zorunluluğunda bulduğu şansı iyi kullanıp bu yıl banko oldu.

CANER RAKİP YOLCUSU

Bu sezon yıldızlar topluluğu bir kadro kuran Karşıyaka'nın sezon başında yollarını ayırdığı altyapısından çıkan ön libero Caner Cengiz, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider olan rakip Batman Petrolspor'a gidiyor. Batman'ı çalıştırarak şampiyonluk yarışında zirveye taşıyan Karşıyaka'nın eski teknik direktörü Mesut Toros'un 23 yaşındaki oyuncuya talip olduğu, kulübüyle bonservis sorununu çözünce yeni takımına kazandıracağı öğrenildi. 2019'dan itibaren A takımda oynamaya başladığı Kaf-Kaf'ta geçen sezon 16'sı ilk 11'de 29 maçta süre alıp ardından kadrodan elenen Caner, ilk yarıda Nevşehir'de 13 maçta forma giydi.