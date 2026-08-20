Karşıyaka'da Kamp Sonrası Motivasyon Yüksek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'da Kamp Sonrası Motivasyon Yüksek

Karşıyaka\'da Kamp Sonrası Motivasyon Yüksek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaptan Muhammet Ensar Akgün, yeni sezon hedefleri için takımın yüksek motivasyonda olduğunu açıkladı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi Düzce Topuk Yaylası kampını tamamlayan Karşıyaka'da kaptan Muhammet Ensar Akgün, kulübün sanal medya hesaplarından önemli açıklamalar yaptı. Karşıyaka'nın başarılı savunma oyuncusu Ensar yoğun ve zorlu bir dönem geçirdiklerini ancak hedeflerini ulaşmak için çok çalıştıklarını ifade etti. Ensar Akgün, aralarına yeni katılan arkadaşlarının takıma çabuk uyum sağladıklarını ve bunu kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Geçen sezon 4 golle oynayan tecrübeli stoper, "Kamp ortamı ilk günden son güne kadar çok iyi geçti. Motivasyon olarak çok iyi durumdayız. Bunu kendi aramızda konuştuğumuzda da hissediyoruz. Onların da çok uyumu çok iyi. Bizim onlara onların bize yaklaşımı çok iyi. Takımı sahiplenmeleri motivasyonları çok yüksek bu yüzden çok mutluyum. Taraftarımıza öncelikle hırslı, savaşçı ve mücadeleci bir takım izletmek istiyoruz. Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın" dedi.

SON MAÇTA YENİLDİ

Karşıyaka, Topuk Yaylası kampını tamamlayıp İzmir'e dönerken oynadığı son özel maçta 2'nci Lig'in iddialı ekibi Muşspor'a 2-1 mağlup oldu. Kaf-Kaf hazırlık döneminde oynadığı 7'nci maçta ilk kez mağlup oldu. Yeşil-kırmızılılarda yönetim de kamp sonrası takıma ev sahipliği yapan Fenerbahçe'ye teşekkür ederek, "Futbol takımımızın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği 12 günlük kamp süresince göstermiş olduğunuz ilgi, misafirperverlik ve destek için Fenerbahçe Spor Kulübü'ne teşekkürlerimizi sunarız. Takımımızın hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürmesine katkı sağlayan kamp sürecinin, yeni sezon öncesinde kulübümüz adına son derece verimli geçtiğini belirtmek isteriz. Başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere, kamp sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm yetkililere teşekkür eder; yeni sezonda başarılar dileriz" açıklamasını yayınladı. Karşıyaka, futbolcusu Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe'ye transferinde sözleşmeye Topuk Yaylası kampını da dahil etmişti.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Kamp Sonrası Motivasyon Yüksek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 600 bin TL Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı Kilosu 600 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
Yaren doktor olacaktı Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı Yaren doktor olacaktı! Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı
Trump durdurulmasını istemişti İsrail’in Gazze saldırısında can kaybı 9’a yükseldi Trump durdurulmasını istemişti! İsrail'in Gazze saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza
Süt kamyonunda çıkan yangın ormana sıçradı, Kütahya’ya doğru ilerliyor Süt kamyonunda çıkan yangın ormana sıçradı, Kütahya’ya doğru ilerliyor
İran’dan ABD’ye Avrupa’da misilleme tehdidi İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi
Richarlison Süper Lig devini bekliyor Şampiyonlar Ligi faktörü devrede Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

13:58
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda Aziz Yıldırım “Kulüp bul“ dedi
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
13:36
Fenerbahçe’den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
13:23
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
13:08
KAP geldi İşte Galatasaray’ın yeni 10 numarası
KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:06
Vlahovic’in Hülya Avşar’a attığı bakışlar olay oldu
Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
11:15
Türkiye’nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 14:12:35. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Kamp Sonrası Motivasyon Yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.