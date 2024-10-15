Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın ABD'li oyuncusu Sean McDermott, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4 hafta parkelerden uzak kalacak.
Ligdeki Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçında sakatlanan McDermott'un ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildi.
Tedavisine başlanan ABD'li oyuncunun 4 hafta sonra takıma dönebileceği bildirildi.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka'da McDermott 4 Hafta Yok - Son Dakika
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