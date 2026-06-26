Karşıyaka'da Mert Celep Takımdan Ayrıldı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Mert Celep Takımdan Ayrıldı

Karşıyaka\'da Mert Celep Takımdan Ayrıldı
26.06.2026 12:33
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Karşıyaka'nın kaptanı Mert Celep, Gaziantep Basketbol ile anlaştı ve takımdan ayrıldı.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da, Sokolowski ve Samet Geyik'in ardından takım kaptanı Mert Celep de ayrıldı.

Altyapısından yetiştiği yeşil-kırmızılı ekipte A takımda üçüncü dönemini geçiren 31 yaşındaki, 2.06 metre boyundaki uzun forvet, Samet Geyik gibi Gaziantep Basketbol ile anlaştı.

Son 4 sezondur Karşıyaka formasını giyen Mert Celep, geçen sezon 30 maçta 3.43 sayı, 2.6 ribaund ve 0.67 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Basketbol, Karşıyaka, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Mert Celep Takımdan Ayrıldı - Son Dakika

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