Karşıyaka\'da sakatlıklar can sıkıyor, Ensar en az 2-3 hafta, Berat en az 2 maç yok

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde art arda galibiyetlerle çıkışa geçen Karşıyaka takımdaki sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılı. Son iki maçta attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan kaptan Ensar'ın kasığındaki sakatlık nedeniyle en az 2-3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. Defansta görev yapmasına rağmen golleriyle Karşıyaka'ya hayat veren tecrübeli stoper Kepezspor deplasmanında penaltıdan, Eskişehir Anadolu önünde ise serbest vuruştan attığı gollerle takımına 1-0'lık galibiyetleri getirmişti.

Geçen hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 1923 Afyonkarahisar maçında diz yan bağlarından sakatlanıp Eskişehir temsilcisine karşı görev yapamayan takımın bankolarından altyapı patentli Berat'ın en az 2 maç daha oynayamayacağı öğrenildi. Yine Eskişehir Anadolu maçını sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan sol bek Selim'in durumunun ciddi olmaması sevindirirken, hücum hattında sezon başından beri belindeki sakatlık yüzünden forma giyemeyen Fatih Taşdelen'in sahalara dönmesi bekleniyor. Fatih'in bu hafta Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında teknik heyetin tercihine göre ikinci yarıda iğneyle sahaya çıkabileceği belirtildi. Karşıyaka'da yönetim de pazar günü Ayvalık deplasmanı için rakipten ek taraftar kontenjanı talebinde bulundu.