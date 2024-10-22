Karşıyaka\'da Şampiyonluk Havası

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon kendi rekorlarını kırarak şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Bursaspor'u geçerek zirveye çıkan Karşıyaka'da Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan, takımın performansını kutlarken, oyunculara rehavet, camiya destek uyarısı yaptı. Sezon başında 7 yıldır yer aldığı 3'üncü Lig'den kurtulmak için takımı Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamlarından Mustafa Reşit Akçay'a emanet edip transferde alternatifli bir kadro oluşturan Karşıyaka, ilk 4 hafta kalesini gole kapatıp 48 yıl sonra ilki başarırken, üst üste 6 kez kazanıp 21 yıl sonra en iyi galibiyet serisini yakaladı. Grubunda 7 haftada namağlup topladığı 19 puanla liderliği tek başına devralan, 7 maçta kalesinde yalnız 2 gol gören İzmir ekibi, şimdiden şampiyonluk havasına girerken, Şube Başkanı Şensan, "Henüz yolun başındayız" dedi.

Sezon başında teknik adam ve transfer seçimi yaparken ligin ve Karşıyaka'nın yapısına uygun, mücadeleci, pes etmeyen, yenilgiyi kabul etmeyen, sahada her şeyini verip sonuna kadar savaşan bir takım oluşturduklarını söyleyen Gökhan Şensan, "Teknik adam ve transfer seçimlerinde dışarıdan çok müdahale etmeye çalışan oldu ama müsaade etmedik. Takımımız, teknik heyetimizle aile ortamı içinde sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. Ancak rehavete kapılma zamanı değil. Liderlik güzel ama ligin başında lider olmak birşey kazandırmıyor. Önemli olan sezon sonu zirvede olabilmek. Disiplini elden bırakmayıp aynı istek ve kararlılıkla her maça aynı ciddiyetle çıkacağız" şeklinde konuştu.

'BU TAKIMA OMUZ VERİN'

Karşıyaka'nın futbolda camianın yüzünü güldürüp, yıllar sonra şampiyonluk hayalleri kurdurduğunu dile getiren Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan, "Başkanımız İlker Ergüllü'nün maddi katkılarıyla buraya kadar geldik. Dışarıdan hiçbir sponsorluk ve ekonomik destek olmadan aynı tempoda yürütmek çok zor. Sadece başkanın ve futbol şubenin katkılarıyla değil herkesin desteği lazım. Şampiyonluk yarışı veren kulüpler hem kentteki firmalardan hem de yerel yönetimler ve kurumlardan destek alıyor ama Karşıyaka'nın destekçisi yok. Yeni yasayla kulüp yöneticilerinin şahsi olarak üzerine binen vergi yükü, basketbol branşımızda sponsorumuzun ayrılması haliyle futbolu da olumsuz etkiliyor. Bizim futbol takımımıza hiç prim borcumuz yok. Primleri günü gününe geciktirmeden ödüyoruz. Peşinatların yüzde 70'ini ödedik. Türkiye şartlarında diğer kulüplerin yanında Karşıyaka yükümlülüklerini yerine getiren örnek kulüplerden biri ancak desteksiz olmaz" açıklamasını yaptı.

MAÇ ALSANCAK'TA

Karşıyaka, 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 26 Ekim Cumartesi günü Tokat Belediye Plevnespor'u yine Alsancak Stadı'nda ağırlayacak. Saha zeminine yapılan ara ekim nedeniyle geçen hafta Altay bu stat yerine Atatürk Stadı'nda maça çıkmak zorunda kaldı. Saha tam olarak hazır durumda olmamasına rağmen Bornova Stadı'na da bakım yapılması, Karşıyaka ile aynı gün Bornova 1877'nin de Atatürk Stadı'nda Ergene Velimeşe'yi ağırlayacak olması başka alternatif bırakmadı. Stattaki ışıklandırma sistemi arızası henüz giderilemezken, Karşıyaka yönetimi maçın jeneratörle akşam 19.00'da oynanması için temaslarını sürdürüyor.