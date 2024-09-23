Karşıyaka\'da TBF Ziyareti

Spor

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin iddialı kulübü Karşıyaka, yaklaşan Basketbol Federasyonu (TBF) seçimleri öncesi TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve başkanlığa adaylığını koyan Efe Aydan'ı ağırladı. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan, 8 Ekim'de yapılacak genel kurul öncesi aynı gün ayrı ayrı yeşil-kırmızılıları ziyaret etti. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Karşıyaka yönetimiyle buluşan Hidayet Türkoğlu'na TBF yönetiminden Hüseyin Beşok eşlik etti. Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü, basketbol şubesinin patronu Nazım Torbaoğlu, Genel Menajer Haluk Yıldırım ve Selim Çınar, yönetimden Mehmet Yaya ile Kazım Türk, ziyarette hazır bulundu.