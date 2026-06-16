Karşıyaka'da Teknik Direktör Belirsizliği - Son Dakika
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Karşıyaka'da Teknik Direktör Belirsizliği

Karşıyaka\'da Teknik Direktör Belirsizliği
16.06.2026 12:46
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Burhanettin Basatemür, Karşıyaka'dan haber bekleyerek diğer teklifleri geri çevirdi.

Geçtiğimiz sezon Karşıyaka'yı çalıştıran teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün, kendisine gelen teklifleri geri çevirerek yeşil-kırmızılı yönetiminden haber beklediği öğrenildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da teknik direktör belirsizliği sürüyor. Geçtiğimiz sezon kısıtlı bütçeye rağmen takımın başında başarılı bir performans sergileyen Burhanettin Basatemür'ün, yeşil-kırmızılı yönetimden gelecek haberi beklediği öğrenildi. Kendisine ulaşan teklifleri geri çevirdiği belirtilen deneyimli teknik adamın önceliğini Karşıyaka'ya verdiği ve yeni sezonda da İzmir ekibinde görev yapmak istediği ifade edildi.

Takımdaki bazı oyuncuların da geleceklerine ilişkin kararlarını Burhanettin Basatemür'ün durumuna göre vereceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın Karşıyaka ile anlaşma sağlayamaması halinde futbolcuların da kariyer planlarını yeniden gözden geçireceği ifade edildi.

Karşıyaka'da başkanlık görevine yeni seçilen Yiğit Tusder ve yönetiminin ise çalışmalarını hızlandırdığı, kısa süre içinde Burhanettin Basatemür ile görüşerek 52 yaşındaki teknik adamla yeni sezon için anlaşma sağlamayı hedeflediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'da Teknik Direktör Belirsizliği - Son Dakika

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