Karşıyaka'da VIP kombineler satışta - Son Dakika
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Karşıyaka'da VIP kombineler satışta

26.06.2022 12:58
Karşıyaka'da VIP kombineler satışta

Karşıyaka, yeni sezonda iç saha maçlarını 8 yıl sonra Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacak.

Karşıyaka, yeni sezonda iç saha maçlarını 8 yıl sonra Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacak. İzmir ekibinin tanesi 100 bin TL'den satışa çıkardığı 10 adet loca 45 dakika içerisinde tükenirken, VIP kombine biletleri de piyasaya sürüldü. Yeni sezon öncesi Türkiye'nin en yeni stadı olan Alsancak Stadyumu katkısıyla kombineleri erken satışa sürme kararı alan Kaf-Kaf, VIP A ve C bölümü kombine kartları 1500, VIP B bölümünü 3000'den satışa başladı.

Sınırlı sayıdaki VIP kombineler kulübün resmi internet sitesi üzerinden taksit seçenekleri ile kredi kartı veya Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yer alan kulüp merkezinden nakit veya kredi kartı ile satın alınabilecek. VIP tribün kombineleri 29 Haziran Çarşamba gününden itibaren Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yer alan kulüp merkezinden teslim edilecek. Yeşil-kırmızılılarda normal tribünler için kombineler de önümüzdeki günlerde satışa çıkacak.


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Kaynak: DHA

Karşıyaka, Alsancak, Denizli, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da VIP kombineler satışta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka'da VIP kombineler satışta - Son Dakika
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