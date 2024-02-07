Karşıyaka\'da Yasin Ozan İç Sahada Açıldı

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçını kazanarak şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelen Karşıyaka'da sezonunun ilk yarısında tüm gollerini deplasmanda atarak iç sahada suskun kalan Yasin Ozan açıldı. İlk yarıda rakip fileleri 7 kez sarsıp takımın en skorer ismi olan 32 yaşındaki gurbetçi santrfor tüm golleri dış sahada kaydedip İzmir'de çıktığı 7 maçta hiç skor üretemedi. İç sahada 18 Kasım'daki 1954 Kelkit Belediye spor maçında penaltı da kaçıran Yasin, sonraki hafta en önemli rakiplerden Efeler 09 SFK'ya deplasmanda sonradan oyuna girip 2 gol atarak galibiyeti getirdi.
İkinci yarıya ise bambaşka başlayan tecrübeli golcü Alsancak Stadı'nda oynanan iki maçı da boş geçmedi. Devrenin ilk haftasında içerde Eynesil Belediyespor'a takımına 2-1'lik galibiyeti getiren golü atan Yasin, geçen hafta 3-0'lık maçta Pazarspor ağlarını da sarstı. İç sahadaki gol orucunu bozan Yasin Ozan toplamda 9 gole ulaşarak takımın en skoreri olmayı sürdürdü. Grupta cumartesi günü en yakın rakiplerinden Turgutluspor'la deplasmanda oynayacağı zirve yolundaki çok kritik maça hazırlanan Karşıyaka'da yönetim, 17 Şubat'ta İzmir'de lider Batman Petrolspor'la yapılacak maçın akşam saatlerine alınması için girişimlere başladı.
BÜLENT ZEREN ANILANACAK
? Türkiye'nin ilk ve en önemli spor hekimlerinden olan Opr. Dr. Bülent Zeren, ölümünün dördüncü yılında anılacak. Zeren anısına yarın saat 18.00'de Çatı Bostanlı'da söyleşi düzenlenecek. Hayatının 30 yılını Karşıyaka'ya adayan ve Karşıyaka Spor Kulübü Müzesi'nin kurucularından olan Bülent Zeren, Araştırmacı-Yazar Bedri Cumhur Doğu'nun moderatörlüğünde, ortopedi ve travmatoloji alanının duayen isimlerinden Prof. Dr. Veli Lök ve Karşıyaka efsanelerinden teknik direktör Hüseyin Hamamcı'nın konuşmacı olarak katılacağı, "Anılarla Bülent Zeren" seminerinde anılacak. Bedri Cumhur Doğu, Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleşecek söyleşiye tüm İzmirlilerin davetli olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka'da Yasin Ozan İç Sahada Açıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?