Karşıyaka'da Yeni Dönem: Yiğit Tusder Başkan - Son Dakika
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Karşıyaka'da Yeni Dönem: Yiğit Tusder Başkan

Karşıyaka\'da Yeni Dönem: Yiğit Tusder Başkan
13.06.2026 12:52
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Karşıyaka Spor Kulübü'nde Yiğit Tusder başkan seçildi. İlker Ergüllü, tepkilere sert yanıt verdi.

OLAĞAN kongrede tribünden çıkan tek aday olan Yiğit Tusder'in başkanlığa seçildiği Karşıyaka Spor Kulübü'nde eski başkanlardan İlker Ergüllü, Süper Lig'deki basketbol takımının transfer yasağı nedeniyle sanal medyada kendisine yöneltilen tepkilere sert çıktı. Özellikte sakatlığı nedeniyle oynamadığı sezonun ücretini de FIBA kanalıyla almayı hak eden eski basketbolculardan Vernon Carey ile ilgili eleştirilere yanıt veren Ergüllü, "Benden önceki çok oyuncunun borcunu ödedim. Sözleşme tarihinde başkan değilim. İmza da benim değil. 25 bin doları ben ödedim zaten. Kendimi kimseye anlatmayacağım ama artık kralı da gelse bitti. Bir daha kimse beni aramasın" mesajını paylaştı.

Yeşil-kırmızılılarda tüm eski başkanlar ve camiayla birlik içinde olacaklarını söyleyen başkan Yiğit Tusder ise, "Kongrede yaşadığımız birlik ve beraberlik tablosunu tüm camiayla sürdüreceğiz. Kimseyi kırmadan, birlik içinde hareket edeceğiz. İlker Ergüllü, Turgay Büyükkarcı, Cenk Karace, Azat Yeşil gibi tüm başkanlarımızla iyi ilişkiler içindeyiz. Normal zamanda da konuşuyoruz. Hafta başından itibaren başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Ben çok umutluyum. Camia olarak sıkıntılarımızı birlikte tek tek aşacağız" diye konuştu. Görev bölümünü pazartesi günü ilk toplantıda yapacak yeşil-kırmızılılarda futbolu Fatih Bilgilier, voleybolu yine Onur Güner yönetecek. Basketbol şubesi ise son yıllarda olduğu gibi yine direkt başkana bağlı olacak.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Yeni Dönem: Yiğit Tusder Başkan - Son Dakika

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