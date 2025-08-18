Karşıyaka'dan Atatürk Temalı Forma - Son Dakika
Spor

Karşıyaka'dan Atatürk Temalı Forma

18.08.2025 18:34
Karşıyaka Kulübü, Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ı onurlandıran yeni formasını tanıttı.

Karşıyaka Kulübü, "Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım" temalı yeşil-kırmızılı formasını tanıttı.

Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 2025-2026 sezonunda futbol, basketbol ve voleybol takımlarının giyeceği formalar tanıtıldı.

Nesine 3. Lig'de mücadele edecek futbol takımının giyeceği formanın üzerinde, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile anıt mezarı Karşıyaka ilçesinde bulunan annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafları yer aldı.

Yeşil-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Cumhuriyet'imizin kurucusuna, onun değerli annesine ve tarihimize saygıyla. Mustafa Kemal Atatürk'e, Zübeyde Hanım'a ve İzmir'e adanmış bu forma, Karşıyaka için sadece bir forma değil; ebedi bir saygı duruşu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

18:02
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
