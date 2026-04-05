Karşıyaka\'dan Bornova\'ya Farklı Galibiyet

TFF 3. Lig 4. Grup'taki 28. hafta mücadelesinde Karşıyaka, deplasmanda Bornova 1877'yi 5-0 mağlup etti.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Mustafa Ünver, Abdurrahman Atabay, Hakan Furkan Tiraki
Bornova 1877: Mehmet İslah, Arda Kırgıl, Alper Aşkın, Mete Şentürk, Serkan Yola, Abdulkadir Kuzey (Baran Kırmacı dk. 78), Çağan Taş (Boran Yılmaz dk. 69), Arda Bilmez, Ertuğrul Yıldırım, Baran Ekiz (İlhan Doğanay dk. 78), Enver Büyükdere (Mehmet Anıl Yörük dk. 58)
Teknik Direktör: Şükrü Akar
Karşıyaka: Sadri Ege Dipci, Arda Baran Eren, Ensar Akgün, İlyas Ural, Cumali Turhan, Alpay Eroğlu, Onur İnan (Mücahit Aslan dk. 64), Berat Şahin (Murat Arslan dk. 64), Erhan Öztürk (Yakup Arda Kılıç dk. 83), Adem Yeşilyurt (Ömer Faruk Sezgin dk. 73), Yasin Uzunoğlu (Yusuf Gassan Karasu dk. 83)
Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür
Goller: Onur İnan (dk. 13), Mücahit Aslan (dk. 68), Ömer Faruk Sezgin (dk. 76), Alpay Eroğlu (dk. 80), Murat Arslan (dk. 84) (Karşıyaka)
Sarı Kartlar: Arda Bilmez, Çağan Taş, Arda Kırgıl, Abdulkadir Kuzey, Ertuğrul Yıldırım (Bornova 1877) - İZMİR
