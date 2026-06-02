Karşıyaka'dan İstanbul Oluşumuna Şikayet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'dan İstanbul Oluşumuna Şikayet

02.06.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Spor Kulübü, izinsiz marka kullanımı nedeniyle Karşıyaka İstanbul'a hukuki işlem başlatacak.

İZMİR temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü, daha önce kulübün franchise yapılanması içinde yer alıp, mevcut durumda ise herhangi bir sözleşmesi bulunmayan Karşıyaka İstanbul isimli oluşumla ilgili şikayetçi oldu. Kaf-Kaf'ın açıklamasında, "İstanbul Maltepe bölgesinde Karşıyaka İstanbul adıyla faaliyet gösteren ve geçmiş dönemlerde kulübümüzün franchise yapılanması içerisinde yer alan oluşumun, kulübümüz ile mevcut herhangi bir sözleşmesel ilişkisi bulunmamasına rağmen, kulübümüze ait marka, logo, amblem, kurumsal kimlik unsurları, forma tasarımları ve görsel materyalleri kullanmaya devam ettiği tespit edilmiştir. İlgili oluşumun, 2025/2026 yılı itibarıyla kulübümüz ile hiçbir franchise, temsilcilik, iş ortaklığı veya yetkili kullanım hakkı bulunmamaktadır. Buna rağmen kulübümüzün ismi ve kurumsal değerlerinden haksız şekilde faydalanılarak kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturulmaya çalışılması hukuka aykırıdır" denildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, özellikle 14 Haziran 2026 tarihinde basketbol ve voleybol branşlarında gerçekleştirileceği duyurulan seçmeler de dahil olmak üzere, ilgili oluşum tarafından yapılan hiçbir faaliyet, organizasyon, kayıt çalışması veya sporcu seçmesi kulübümüzün bilgisi, onayı veya yetkilendirmesi dahilinde değildir. Kulübümüze ait marka, logo, amblem, forma, görsel içerikler ve diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının izinsiz kullanımına derhal son verilmesi gerekmektedir. Aksi halde; marka hakkına tecavüz, haksız rekabet, ticari itibarın zedelenmesi ve ilgili mevzuattan doğan diğer tüm hukuki ve cezai sorumluluklar kapsamında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin başlatılacak, doğmuş ve doğacak tüm zararların tazmini için yetkili merciler nezdinde her türlü hukuki yola başvurulacaktır. Sporcularımızın, velilerimizin ve kamuoyunun, kulübümüz ile hiçbir bağı bulunmayan bu tür oluşumların faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini yaparken gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, İstanbul, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'dan İstanbul Oluşumuna Şikayet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 13:00:45. #7.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka'dan İstanbul Oluşumuna Şikayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.