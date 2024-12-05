Karşıyaka, Darüşşafaka\'yı Ağırlıyor

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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın Darüşşafaka'yı konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 9. hafta mücadelesinde yarın Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle ligde 4. sırada yer alırken, Darüşşafaka ise 2 galibiyet 6 mağlubiyetle 12. basamakta bulunuyor. Bu sezon itibarıyla ligde oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Karşıyaka, rakibini hatasız geçerek taraftarının önünde üst üste 5. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Konuk ekip Darüşşafaka ise alt sıralardan kurtulup orta sıralara yaklaşmak için bu zorlu deplasmandan galibiyet istiyor.

Karşılaşmayı ise Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Öte yandan müsabakanın biletleri 'Tam Bilet' 150 TL, 'Öğrenci Bileti' ise 100 TL olarak satışa çıktı. - İZMİR