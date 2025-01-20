Karşıyaka Deplasmanda Kırşehir\'i 4-0 Geçerek Galibiyet Hasretine Son Verdi

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda Kırşehir Futbol SK'yı 4-0 mağlup eden Karşıyaka, 5 haftalık galibiyet özlemine son verdi. Lider Bursaspor'un evinde takipçisi Düzcespor'la 0-0 berabere kaldığı haftada 31 puana ulaşan yeşil-kırmızılı takım zirveyle arasındaki puan farkını 9'a düşürüp, yeniden 2'nci sıraya yükseldi. Karşıyaka'da Mustafa Reşit Akçay'ın yerine göreve getirilen Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, ilk sınavından zaferle ayrılarak alkış topladı. Tecrübeli teknik adam maçtan sonra taraftarlara kupa sözü verdi.

Taraftarların 14-15 saat yolculuk yaptığını belirten teknik patron Yıldırım, " İzmir'de doğdum, İzmirspor'da yetiştim. Bu taraftara aşık olan birisiyim. Bunu ilk defa söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Bahane yok. Hep beraber o kupayı buraya getireceğiz" diye konuştu. Oyuncularla yaklaşık 2 gün antrenman yapıp maça çıktığını söyleyen Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, "Çok samimi, çok ciddi bir şekilde hazırlandık. Burası Karşıyaka çok büyük camia. Bunu hepimizin çok iyi değerlendirmesi gerekiyor" yorumu yaptı.