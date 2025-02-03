Karşıyaka, Elazığ Deplasmanında Zorlu Bir Beraberlik Aldı - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, Elazığ Deplasmanında Zorlu Bir Beraberlik Aldı

3. Lig'in önemli mücadelelerinden birinde Karşıyaka, Elazığ FK ile 2-2 berabere kaldı. Mali ve idari sıkıntılarla boğuşan Kaf-Kaf, maç öncesinde otel masrafları yüzünden rehin kalma tehlikesi atlatırken, futbolcularının alacaklarını ödeyerek dağılmalarını önlediler. Ayrıca, kulüp, efsane futbolcusu Ogün Altıparmak'ın vefatını da duyurarak başsağlığı mesajı yayınladı.

03.02.2025 14:14
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3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yaşadığı mali ve idari krizlere rağmen sezonun ikinci yarısına 2'de 2'yle başlayıp zirve yarışında ikinci sıraya tırmanan Karşıyaka, otelde rehin kalma tehlikesi atlattığı 23 Elazığ FK deplasmanında geriden gelip galibiyeti ıskaladı. Elazığ'da ilk yarının uzatma anlarında yediği golle yenik duruma düşen Kaf-Kaf, ikinci devrenin formda isimleri İshak ve Ali Sinan'ın üst üste golleriyle üstünlüğü bulsa da 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Grupta 35 puanda kalan Kaf-Kaf ikinci sıradaki yerini korusa da lider Bursaspor'un yine 11 puan gerisine düştü. Geçen haftaki Bulvarspor galibiyetinin primleri ödenemeyen Karşıyaka, Elazığ'da kamp yapılan otelde rehin kalmaktan da son anda kurtuldu.

Uzak deplasmana yönetimden kimse gidemezken, takımın otelden ayrılıp stada geçeceği esnada otel ücreti telaşı başladı. 29 Ekim'de hayatını kaybeden Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan döneminden beri yönetim dışından futbol şubede takımın yanında yer almayı sürdüren Ahmet Yimsek, otel masrafları, maç sonu takımı Diyarbakır'a havaalanına götürecek otobüsün ücreti ve takımın yemek paraları için 150 bin TL ödeyerek Karşıyaka kafilesinin Elazığ'da rehin kalmasının önüne geçti. Karşıyaka, devre arasında Futbol Federasyonu kanalıyla alacakları için kulübe ihtar çeken oyuncuların paralarını düzenlenen kampanyadan elde edilen gelirden ödeyip basketboldan sonra futbol takımının da dağılmasını önlemişti.

ALTIPARMAK İÇİN MESAJ

Karşıyaka, altyapısında yetişip ardından Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu olan Ogün Altıparmak'ın vefatı nedeniyle mesaj yayınladı. Altıparmak, 85 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumarken, yeşil-kırmızılı kulüp, "Altyapımızdan yetişip 1955-1963 yılları arasında yeşil-kırmızılı formamızı başarıyla giyen ardından Milli Takım'da da bir çok başarıya imza atan Ogün Altıparmak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bir dönem teknik direktör olarak da kulübümüze hizmet eden Ogün Altıparmak'a Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz" mesajını paylaştı.

Kaynak: DHA

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