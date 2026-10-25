Karşıyaka, evinde Fenerbahçe Tarfin'e 25 sayı farkla 72-97 mağlup oldu - Son Dakika
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Karşıyaka, evinde Fenerbahçe Tarfin'e 25 sayı farkla 72-97 mağlup oldu

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Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Karşıyaka, evinde Fenerbahçe Tarfin'e 72-97'lik skorla 25 sayı farkla mağlup oldu. Fenerbahçe bu sonuçla ligde 3. kez kazanırken Karşıyaka 3. yenilgisini aldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon

KARŞIYAKA: Weber 8, El-Amin 22, Kelly 5, Yavuz 12, Enoch 13, Muhaymin 2, Starks, Hakan 4, Munson 2, Ouattara 4

FENERBAHÇE TARFİN: Sertaç 8, Forrest 10, Key 7, Shields 10, Sargiunas 22, Larkin 8, Bingham 3, Tucker 14, Melih 3, Onuralp 8, Silva 4

1'İNCİ PERİYOT: 16-25

İLK YARI: 36-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-74

5 FAULLER: Enoch (35.31), Muhaymin (37.15) (Karşıyaka), Silva (36.35) (Fenerbahçe)

Basketbol Süper Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Fenerbahçe Tarfin'e 25 sayı farkla yenildi: 72-97. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki 3'üncü galibiyetini, Karşıyaka ise 3'üncü mağlubiyetini aldı.

İlk çeyrekte dış atışlarla skor üreten Fenerbahçe, bu bölümü 9 sayı üstün tamamladı: 16-25.

İkinci periyodun başında Larkin'in 3 sayılık basketleriyle etkili olan konuk ekip, Tucker'in son saniye 3'lüğü ile soyunma odasına 13 sayı önde girdi: 36-49.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Fenerbahçe'de Shields skora katkı sağladı. Karşıyaka'nın üst üste hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren sarı-lacivertliler son bölüme 24 sayı üstün girdi: 50-74.

Final periyodunda Sargiunas ile skor üreterek üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Tarfin maçı farklı kazanmayı başardı: 72-97.

Kaynak: DHA
FenerbahçeKarşıyakaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka, evinde Fenerbahçe Tarfin'e 25 sayı farkla 72-97 mağlup oldu - Son Dakika
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