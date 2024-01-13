Karşıyaka Futbolcusu Enes Nalbantoğlu Taraftara Özür Diledi

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Karşıyaka'da 20 Aralık'ta iç sahada Sapanca Gençlikspor'la oynanan devrenin son maçında attığı beraberlik golünün ardından kendisine maç içinde küfürlü tepki gösteren taraftara aynı şekilde karşılık verip tribünden tepki alan Enes Nalbantoğlu, camiadan özür diledi. Yönetimin olayın ardından kanat gerdiği yıldız sol kanat oyuncusu, şube yönetiminden Celal Doğanalp'in de yer aldığı kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan özür videosunda, yönetimin ve teknik heyetin izniyle büyük Karşıyaka taraftarına seslenmek istediğini söyleyerek, olayın kendisine yakışmadığını dile getirdi.

Enes, "Tüm samimiyetimle taraftarımızdan, tribünümüzden, camiamızdan, yönetimimizden amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde tüm yaşananlar için özür diliyorum. Maçtaki kazanma hırsım ve galibiyete katkı koyma çabam hiç olmaması gereken anlık bir reaksiyona sebep oldu. Münferit bir söyleme saha içinde, hele varlığı bize güç veren Karşıyaka taraftarına karşı bir hareketim olmuş gibi bir olayın içinde olmak beni üzdü. Ben buraya transfer yapmış olmak için gelmedim. Ben buraya kariyerinde Karşıyaka forması giymiş bir oyuncu olmaya, Karşıyaka formasıyla şampiyonluk yaşamış bir oyuncu olmak için geldim. İnşallah bunu sezon sonunda hep birlikte başaracağız. Bu formanın ne kadar kutsal, ne kadar değerli olduğunu biliyorum ve bilmeye de devam edeceğim. Mahcubiyetim oldukça büyük. Samimiyetle özür diliyorum" dedi.

AİLE İÇİNDE OLUR

Karşıyaka yönetimi, Enes Nalbantoğlu'nun özür videosunu, "Aile içinde kırgınlıklar ve dargınlıklar, samimiyetle ve birbirini anlayarak çözülür. Taraftarlarımız, yönetimimiz, teknik ekibimiz ve oyuncularımız ile inançlı bir biçimde birleşerek daha güçlü olacağız, tek bir hedefe odaklanacağız ve şampiyonluğa yürüyeceğiz" mesajıyla yayınladı.

İSMAİL DE İMZAYI ATTI

?Karşıyaka, ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği isimlerden 10 numara Mehmet Alaeddinoğlu, kanat oyuncusu Şeref Özcan ve sağ bek Erdem Gökçe'den sonra Etimesgut Belediyespor'dan alınıp takımla kampa katılan 23 yaşındaki stoper İsmail Güner'le de 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İsmail sezonun ilk yarısında 13 maçta oynadı. Antalya'daki kamp çalışmalarını tamamlayan yeşil-kırmızılı ekip, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde oynadığı ikinci ve son hazırlık maçında Silivrispor'u Yasin Ozan ve Fatih Taşdelen'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Kaf-Kaf kampta daha önce 2'nci Lig ekibi Kastamonuspor'a 4-2 yenilmişti.