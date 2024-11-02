Karşıyaka Galatasaray'ı Farklı Geçti - Son Dakika
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Karşıyaka Galatasaray'ı Farklı Geçti

Karşıyaka, Süper Lig'de Galatasaray'ı 94-81 yenerek 3'te 3 yaptı. Webb 20, McCollum 18 sayı attı.

02.11.2024 20:19
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Uğur Akyıldız

KARŞIYAKA: McCollum 18, Kenan Sipahi 3, Jefferson 14, Webb 20, Boutsiele 14, Russell 17, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 3, Muhsin Yaşar 3, Mert Celep, Mehmet Efe Demirel 2

GALATASARAY: Livingston 28, Blumbergs 3, Palmer 15, Delgado 6, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca 12, Cummings 4, Izundu 3, Buğrahan Tuncer 10

1'İNCİ PERİYOT: 23-14

İLK YARI: 46-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-59

BASKETBOL Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Karşıyaka, evinde Galatasaray'ı farklı geçti: 94-81. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tribünler bu sezon ilk kez tıklım tıklım dolarken, evinde 3'te 3 yapan İzmir ekibi, geçen hafta deplasmandaki Beşiktaş yenilgisini telafi etti. Yeşil-kırmızılı oyuncular maç öncesi sahaya 29 Ekim Salı günü ani gelişen rahatsızlığı sonrası hayatını kaybeden Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan için, "Huzur içinde uyu, Gökhan Şensan" yazılı pankartla çıktı. Taraftarlar da pankartı alkışladı. Karşıyaka taraftarları geçen hafta futbol takımının Tokat Plevnespor maçı dönüşünde trafik kazasında hayatını kaybeden taraftar Ahmet Sarıkaya'yı da unutmayıp özel koreografi yaptı.

Maça 5-0'lık seriyle başlayan konuk Galatasaray'a Karşıyaka 12-0'lık seriyle yanıt verip öne geçti. Yeşil-kırmızılı ekip McCollum ve Webb'in dış atışları, Boutsiele ile Muhsin'in pota altından etkili oyunlarıyla ilk 10 dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot konuk ekipten Buğrahan'ın son saniye basketiyle 23-14 sonuçlandı. İkinci periyotta İzmir ekibi 16 sayılık üstünlüğü bulsa da Galatasaray, Livingston ile Sadık Emir'in dış atışlarıyla oyundan kopmadı ve devre 46-37 tamamlandı. Üçüncü periyotta sarı-kırmızılılar farkı Palmer'ın üst üste basketleriyle 3 sayıya indirdi. Bu bölümden sonra Jefferson'un art arda ikisi üçlük 8 sayısı Karşıyaka'ya yeniden farkı getirdi. Periyot 68-59 bitti. Dördüncü periyotta taraftarının desteğiyle farkı açan Karşıyaka, salondan 94-81 galip ayrıldı. İzmir ekibinde Webb 20, McCollum 18, Russell 17 sayı attı.

Kaynak: DHA

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