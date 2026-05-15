Karşıyaka Genel Kurulu Tarihi Tartışmalı

İZMİR temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul tarihinin 23 Haziran olarak belirlenmesine taraftardan tarihin geç olduğu eleştirisi gelirken, yönetim açıklama yayınlayarak yürürlükteki kanuni düzenlemelere göre karar alındığını belirtti. "Kongre kararı, futbol takımımızın Play-Off müsabakaları öncesinde alınmış olmakla birlikte, kamuoyuna duyurulması bilinçli şekilde ileri bir tarihe bırakılmıştır" diyen Karşıyaka yönetimi, "Bu süreçte futbol takımımızın play-off karşılaşmalarına çıkacak olması ve basketbol takımımızın sezonun son müsabakasını oynayacak olması göz önünde bulundurulmuş; camiamızın, sporcularımızın ve teknik ekiplerimizin motivasyonunun olumsuz etkilenmemesi adına açıklamanın ertelenmesi uygun görülmüştür" şeklinde açıklama yaptı. Yönetimin açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Kararımız, kulübümüz açısından geçerli olan mevzuat hükümleri ve yürürlükteki kanuni düzenlemeler çerçevesinde, ilgili usul ve esaslara uygun olarak alınmıştır. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı mevzuatı kapsamında Mali Genel Kurul'un Mayıs ayı içerisinde belirlenen süreler dahilinde gerçekleştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu doğrultuda; Bayram süreci ve 19 Mayıs resmi tatili de dikkate alınarak gerekli planlama yapılmıştır. Mevcut kanun ve tüzük hükümleri uyarınca, Mali Genel Kurul ile Seçimli Genel Kurul'un aynı tarihte gerçekleştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. İlgili mevzuat gereği iki genel kurul arasında belirli bir süre bulunması zorunludur. Bu doğrultuda gerekli resmi başvurular yapılmış, salon uygunluğu ve nikah salonunun müsaitlik durumu dikkate alınarak tarihler belirlenmiştir."